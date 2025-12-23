Đà Nẵng - thành phố đáng sống và "cú đúp" ấn tượng tại Vietnam Smart City Awards 2025

23/12/2025

Đà Nẵng không chỉ được biết đến là thành phố du lịch biển nổi tiếng của cả nước mà còn là đô thị thông minh được vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, trong đó lấy con người là trung tâm nhằm tối ưu quản trị, nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Điều này được thể hiện sinh động qua việc Đà Nẵng vừa nhận “cú đúp” tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Awards 2025) với hai danh hiệu xuất sắc nhất là: Thành phố thông minh Việt Nam 2025 và Đô thị đáng sống.

Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng Trần Chí Cường nhận Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025. Ảnh: IOC Đà Nẵng

Giải thưởng năm nay được Hội động lựa chọn và đánh giá khắt khe qua nhiều vòng với 75 đề cử để cuối cùng chọn trao 18 giải thưởng, bao gồm 08 giải cho khối Đô thị và 10 giải cho các Giải pháp công nghệ. Sự kiện năm nay không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của các đô thị sang kỉ nguyên "Chuyển đổi Kép" (Xanh & Số) mà còn tôn vinh mục tiêu cốt lõi nhất của công nghệ, đó là kiến tạo những "Thành phố đáng sống".

Theo đó, với việc được ghi nhận tại 03 hạng mục gồm: Quản trị, điều hành thông minh, Môi trường xanh – Phát triển bền vững, và Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành phố Đà Nẵng đã được xướng tên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Đà Nẵng nhận được Giải thưởng danh giá này.

Điểm đáng chú ý của mùa Giải năm nay chính là việc Ban Tổ chức mở thêm hạng mục bình chọn “Đô thị đáng sống” để người dân trên cả nước bình chọn. Đây là thông điệp mạnh mẽ mà Ban tổ chức muốn gửi gắm: Công nghệ dù hiện đại đến đâu (AI, Bán dẫn, IoT) cũng chỉ là công cụ. Đích đến cuối cùng phải là hạnh phúc của con người. Việc người dân trên cả nước tham gia bình chọn, đánh giá đối với hang mục này cho thấy mối quan tâm ngày càng cao của người dân với chất lượng của cuộc sống nơi đô thị.

Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) Đà Nẵng, nơi được mệnh danh là "trái tim" thu thập, phân tích dữ liệu để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố. Ảnh: IOC và Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Với 7 tiêu chí bình chọn gồm: Quản trị, Giao thông, Môi trường, Hạ tầng, Khởi nghiệp, An ninh, và Kinh tế số. Kết quả có hơn 200.000 lượt bình chọn đã được thực hiện. Đà Nẵng là thành phố có được lượt bình chọn gần như tuyệt đối với 163.984 lượt bình chọn, chiếm gần 70% số phiếu. Huế và Quảng Ninh là 2 tỉnh thành chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3 với lần lượt là 65.379 và 21.120 phiếu. Top 5 tỉnh thành có số điểm bình chọn của người dân cao nhất trong tất cả các hạng mục là: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Huế và Nghệ An.

Như vậy, có thể nói, tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025, Đà Nẵng đã nhận “cú đúp” danh giá là Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 và Đô thị đáng sống.

Đà Nẵng là thành phố thông minh, đáng sống với cảnh quang trong lành, hạ tầng tiện nghi, hiện đại. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Năm vừa qua, Đà Nẵng đã có những nỗ lực và quyết tâm rất lớn. Thành phố không chỉ làm tốt về môi trường hay du lịch, mà còn đang tiên phong xây dựng hạ tầng cho công nghiệp vi mạch bán dẫn, AI, phát triển Trung tâm Tài chính của khu vực với nhiều chính sách và ưu đãi hấp dẫn cho thử nghiệm và phát triển kinh tế số. Đà Nẵng đã chứng minh rằng, một "Thành phố thông minh" trong kỉ nguyên mới không chỉ là nơi có không khí trong sạch, bãi biển đẹp, mà phải là nơi tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao, nơi quy tụ những "đại bàng" công nghệ thế giới, biến thành phố thành một trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp khu vực.

Việc triển khai xây dựng đô thị thông minh/thành phố thông minh là xu hướng chung của thế giới, đã được Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng nhận thức và quyết tâm hành động trong quá trình xây dựng phát triển bền vững thành phố; gắn liền với quy hoạch và định hướng phát triển thành phố.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, ngay năm 2010, Đà Nẵng đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử và năm 2014 đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố. Cũng từ năm 2014, thành phố bắt đầu triển khai thí điểm một số ứng dụng/dịch vụ thông minh trong các lĩnh vực thiết yếu như: giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

Kế thừa hạ tầng, nền tảng và kinh nghiệm, kết quả đạt được, năm 2018 thành phố đã ban hành Kiến trúc thành phố thông minh với 06 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên; và đã chính thức ban hành và triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình triển khai và đã đưa ra 53 chương trình, dự án ưu tiên để tập trung triển khai.

Đà Nẵng là nơi người dân và du khách được tận hưởng cuộc sống tiện nghi, thanh bình và lí tưởng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh những chủ trương lớn như trên, Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp như: hạ tầng đi trước, mở đường, xem dữ liệu là tài nguyên cốt lõi, là huyết mạch của thành phố thông minh; tiếp thu, tiếp nhận các sáng kiến, góp ý của người dân, doanh nghiệp và triển khai kịp thời, theo nhu cầu thực tế…

Đặc biệt, Đà Nẵng xác định nền tảng số/ứng dụng thông minh được xem là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh nhanh, hiệu quả. Theo đó, thành phố đã chủ động, tập trung, ưu tiên triển khai các nền tảng số dùng chung, đặc biệt là các ứng dụng thông minh như nền tảng chính quyền số, nền tảng hành trình số, nền tảng truy xuất nguồn gốc thực phẩm, ứng dụng đa dịch vụ, tiện ích Da Nang SmartCity,… Thành phố đã xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm giám sát và điều hành thông minh (Trung tâm IOC) với 01 IOC cấp thành phố đóng vai trò điều hành trung tâm, các OC phường xã và các OC chuyên ngành với hơn 22 nhóm dịch vụ, 65 bài toán phân tích thông minh và 180 dịch vụ giám sát. Qua đó, giúp chuyển dịch công tác quản lí, chỉ đạo, điều hành từ môi trường truyền thống sang môi trường số dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Vừa qua, Đà Nẵng đã triển khai sử dụng Hệ thống điều hành thông minh IOC để theo dõi, giám sát, đánh giá KPI tình hình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW hằng ngày trên IOC thông qua Bản đồ thể chế 57; kịp thời triển khai ứng dụng công nghệ số phục vụ phòng chống thiên tai trên Hệ thống IOC (camera thủy điện, trạm đo mưa, trạm đo ngập đô thị, đo mực nước sông, bản đồ cứu trợ), góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai.

Thành phố của Lễ hội và du lịch biển. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay Thành phố Đà Nẵng đã được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận và đánh giá cao với các giải thưởng như: Giải thưởng ASOCIO Smart City 2019 của Tổ chức Công nghiệp điện toán Châu Á - Châu Đại Dương; Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam liên tiếp trong 06 năm 2020-2025; và Giải thưởng Thành phố thông minh Seoul năm 2023 ở hạng mục lấy con người làm trung tâm (HumanCentric City) của Tổ chức các thành phố thông minh bền vững thế giới (WeGO) và chính quyền thành phố Seoul - Hàn Quốc,…

Lãnh đạo Tp. Đà Nẵng xác định, những kết quả đạt được trong xây dựng thành phố thông minh vừa qua chỉ là kết quả bước đầu. Thành phố còn nhiều việc phải làm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 269/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Và Đà Nẵng còn là thành phố khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm tài chính trong tương lai không xa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Vì vậy, thành phố đang chuẩn bị ban hành Đề án Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh để góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035. Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, thành phố Đà Nẵng là 1 trong 2 địa phương xây dựng Đề án thí điểm triển khai bản sao số, với mục tiêu mở ra một phiên bản số của Đà Nẵng để cả nước và thế giới có thể nhìn thấy, hiểu rõ và tin tưởng Đà Nẵng trước khi đến, đầu tư và khởi nghiệp tại Đà Nẵng./.