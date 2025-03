Đà Nẵng – 50 năm tạo “kì tích sông Hàn”

29/03/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bước chân ra khỏi cuộc chiến, cũng như bao nhiêu địa phương trên cả nước, Đà Nẵng cũng từng bước nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để vươn lên ổn định đời sống rồi từng bước phát triển, khẳng định mình. 50 năm, quãng thời gian chưa phải đã dài và cũng không còn là ngắn, đủ để Đà Nẵng thực hiện thành công khát vọng xây dựng trở thành “thành phố đáng sống” và định vị được mình trên con đường phát triển chung của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỉ niệm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam & TTXVN

Cách đây 50 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/3/1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tung bay trên nóc Toà Thị chính, đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, giải phóng thành phố Đà Nẵng. Trong những ngày này, Đà Nẵng đang tưng bừng mừng vui chào mừng kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố thân yêu của mình (29/3/1975 – 29/3/2025). Đối với nhiều người đã từng trải qua thời khắc lịch sử của 50 năm về trước, hôm nay nhiều cảm xúc, nhiều kỉ niệm lại ùa về bồi hồi xúc động.

Các tiết mục nghệ thuật chào mừng Ngày Giải phóng Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Sáng nay, 29/3, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Tp. Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28/3/1930 – 28/3/2025) và 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2025). Tham dự buổi Lễ có đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại Lễ kỉ niệm, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đà Nẵng phải trở thành trung tâm giao thương quốc tế, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, du khách, là nơi hội tụ của những nhân tài, ý tưởng sáng tạo, nơi tài nguyên du lịch, sinh thái và văn hóa hòa quyện với nhau tạo nên sự hấp dẫn, bản sắc riêng, để cùng với Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Huế vừa là thành phố động lực phát triển kinh tế của cả nước vừa là biểu tượng, niềm tự hào về sự vươn mình vượt qua khó khăn, trở ngại, trỗi dậy thành công của Việt Nam, là mô hình mới của chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng riêng có của Đà Nẵng. Muốn vậy, thành phố Đà Nẵng phải trân trọng, giữ gìn, kế thừa phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử và thành tích, kết quả đạt được; tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn và cũng không hoang mang, lo lắng trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ôn lại niềm tự hào cũng như những chặng đường lịch sử của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

50 năm sau ngày giải phóng và gần 30 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã đi qua những chặng đường quá nhiều cảm xúc để bứt phá mạnh mẽ vươn lên trở thành đô thị đầu tàu của miền Trung - Tây Nguyên, là thành phố hiện đại, bình yên, thân thiện, nghĩa tình và đáng sống của cả nước.

50 năm nhìn lại chặng đường đã qua mới thấy những việc thành phố đã làm được cho dân xứng đáng được gọi là: “Kì tích sông Hàn”. Một trong những dấu ấn mang tính lịch sử và “cách mạng” của Đà Nẵng chính là cuộc “đại chỉnh trang” mở rộng không gian đô thị và biến Đà Nẵng trở thành thành phố hướng biển để tạo bệ phóng cho công cuộc phát triển đầy mạnh mẽ sau này.

Đà Nẵng - thành phố trẻ trung, năng động và hiện đại. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Từ cuộc “đại chỉnh trang này”, bộ mặt đô thị Đà Nẵng hoàn toàn thay đổi. Trung tâm thành phố đường sá phong quang, đồng bộ, hiện đại; hai bờ Đông – Tây được nối liền bằng những cây cầu mang tầm vóc thế kỉ; hình ảnh những xóm nhà chồ lay lắt bên bờ Đông sông Hàn, rồi những làng chài nghèo ở quận ba ngày nào dần lui vào dĩ vãng nhường chỗ cho những trung tâm thương mại và khu du lịch biển sầm uất mang tầm vóc quốc tế; nhiều khu vực vùng ven trước đây vốn là vùng đất phong hóa hoặc trũng thấp ở Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn… nay đã trở thành những khu đô thị mới phồn vinh, đông đúc.

Ngày nay, đi thẳng một mạch theo tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa chạy dọc theo bờ biển Đà Nẵng là khu du lịch biển Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn với một “vương quốc” resort biển siêu sang gồm nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới, nhờ đó mà Đà Nẵng luôn là điểm đến du lịch hàng đầu cả nước và khu vực, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng là trung tâm du lịch lớn của cả nước, đặc biệt là du lịch biển. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Nói đến Đà Nẵng, người dân cả nước dường như đều biết đến những chủ trương, chính sách mang đậm tính nhân văn, tình người, được lòng dân mà nay đã trở thành “di sản chính sách” riêng có của thành phố biển bình an, thân thiện này như: chương trình “thành phố 5 không” (không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của), “thành phố 3 có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị) và “thành phố 4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội).

Đà Nẵng có nhiều tiềm năng thu hút và phát triển các lĩnh vực kinh tế biển, logistics, công nghệ cao... Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bằng những chủ trương, việc làm sáng tạo, những năm qua Đà Nẵng liên tục gặt hái được nhiều thành công, giành được nhiều danh hiệu uy tín như: Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á, Top điểm đến được yêu thích nhất châu Á, Top 10 thành phố du lịch tốt nhất Đông Nam Á, Thành phố có khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới, Thành phố sạch nhất thế giới, Bãi biển Mỹ Khê là bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, Điểm du lịch mới hấp dẫn nhất hành tinh, Thành phố đáng sống nhất Việt Nam… Những thành tựu này cho thấy Đà Nẵng thực sự là một thành phố đáng sống.

Tương lai Đà Nẵng sẽ là một trung tâm tài chính của khu vực. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Không chịu bằng lòng với những gì đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng vẫn đang miệt mài tiếp tục phấn đấu vươn lên làm cho quê hương mình ngày càng giàu đẹp hơn bằng chính tình cảm, sức mạnh, trí tuệ, niềm tin và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Theo đó, Đà Nẵng phấn đấu xây dựng thành phố trở thành trung tâm khoa học công nghệ mới của cả nước, là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình kinh tế mới, lĩnh vực khoa học mới; trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; sớm hình thành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do; nghiên cứu xây dựng Đề án mở rộng không gian phát triển trên biển; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thông thông suốt để phát triển Đà Nẵng là trung tâm lớn về du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế; là thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vai trò là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và thành phố đáng sống. Đồng thời, chú trọng công tác quản lí, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó, hạn chế tác hại do biến đổi khí hậu.

Đà Nẵng - thành phố đáng sống của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

50 năm đất nước trọn niềm vui. 50 năm Đà Nẵng trọn tình người và cũng trọn vẹn với những ước mơ, khát vọng của mình. Kế thừa những thành quả đã đạt được, Đà Nẵng hôm nay sẽ tự tin bước vào tương lai, bước vào kỉ nguyên vươn mình của dân tộc để tiếp tục tạo nên những “kì tích sông Hàn” tiếp theo./.