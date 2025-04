Cuộc hội ngộ, tri ân và tôn vinh chứng nhân lịch sử chiếc xe tăng 846

24/04/2025



Trong những ngày đất nước đang từng bừng chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý ở Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt và tri ân ý nghĩa. Tác giả chụp bức ảnh xe tăng 846 tiến vào Dinh Độc lập trưa ngày 30/4/1975 là Nhà báo Trần Mai Hưởng đã có cuộc hội ngộ cùng những người lính và thân nhân lái chiếc Xe tăng 846 để ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên trong thời khắc lịch sử của đất nước.





Nhà báo Trần Mai Hưởng, tác giả bức ảnh lịch sử “Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập” chụp trưa ngày 30/4/1975 và những người lính kíp lái xe tăng 846 đã được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý trao tặng sản phẩm bạc thỏi “50 năm Thống nhất đất nước”, có in hình chiếc xe tăng 846 tiến vào Dinh Độc lập trong ngày Giải phóng miền Nam. Đây là một món quà sưu tầm có ý nghĩa, góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hoá trong thời khắc hào hùng, thiêng liêng của dân tộc.

Đại diện Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý chia sẻ, với lòng biết ơn, tri ân những thế hệ đi trước, đặc biệt là những “nhân chứng sống” trong thời khắc lịch sử của ngày 30/4/1975, tập đoàn có ý tưởng làm sản phẩm mỹ nghệ từ bạc kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước lần này. Sau khi trao đổi và nhận được sự đồng ý của nhà báo Trần Mai Hưởng, tác giả bức ảnh, Tập đoàn đã đến làm việc và được lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đồng ý cho sử dụng bản quyền bức ảnh để đưa lên sản phẩm.

Sản phẩm bạc thỏi in hình chiếc xe tăng 846 được sản xuất với số lượng giới hạn, có hàm lượng bạc 99.9%, định lượng 5 lượng, khối lượng 187,5 gram. Các sản phẩm đều được kiểm định cẩn thận về mỹ thuật, định lượng, tuổi bạc và dán tem chống giả. Đi kèm với sản phẩm bạc thỏi in hình xe tăng là tấm thiệp có in câu chuyện nhà báo Trần Mai Hưởng kể về bức ảnh chụp chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc lập được nhà báo Trần Mai Hưởng, tác giả bức ảnh kể lại. Đại diện Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết, từ đầu tháng 4/2025, chỉ sau 3 giờ công bố chính thức, sản phẩm đã được các khách hàng đặt hết toàn bộ sản phẩm.

“Sản phẩm được ra đời với lòng biết ơn và tri ân những thế hệ đi trước, chúng tôi muốn dành những điều tốt đẹp cho hiện tại, cho thế hệ trẻ hôm nay biết đến những thế hệ lịch sử của cha ông. Đây là sản phẩm phi lợi nhuận, được sản xuất chỉ với mong muốn có nhiều người tiếp cận được những câu chuyện và giá trị lịch sử của dân tộc. Thông qua sản phẩm, lan toả kiến thức lịch sử cho nhiều bạn trẻ”, đại diện Tập đoàn chia sẻ.

Để tri ân tác giả bức ảnh và những người lính trên chiếc xe tăng 846, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý đã tổ chức lễ trao tặng sản phẩm bạc thỏi “50 năm Thống nhất đất nước” in hình xe tăng 846 tiến vào Dinh Độc lập cho nhà báo Trần Mai Hưởng - tác giả bức ảnh; cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quý – pháo thủ số 1 của xe tăng 486 và vợ của hai cựu chiến binh đã mất là Nguyễn Quang Hòa - Trưởng xe 846 và Nguyễn Bá Tứ - pháo thủ số 2 xe 846.

Bày tỏ niềm vui và xúc động khi nhận món quà tặng lưu niệm ý nghĩa, gắn với câu chuyện của chính cuộc đời mình, ông Nguyễn Ngọc Quý, pháo thủ số 1 của xe tăng 846 cho biết, ông rất vui và cảm động khi nhận món quà rất ý nghĩa này. Đây sẽ là kỷ vật mà ông trân trọng và nhớ mãi.

Cựu pháo thủ số 1 của xe 846 chia sẻ, trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông cũng thấy bồi hồi, xúc động và thường nhớ nhiều đến những ngày tháng chiến đấu kiên cường cách đây 50 năm. “Bây giờ, nhìn thấy đất nước ngày càng đổi mới, người dân ấm no, chúng tôi rất vui mừng. Đồng thời cũng không quên tri ân và nhớ đến những người đồng đội đã dành cả tuổi thanh xuân của mình chiến đấu, hy sinh cho ngày hạnh phúc hôm nay. Tôi mong muốn câu chuyện về chiếc xe tăng 846 được lan toả, đặc biệt trong thế hệ trẻ, đồng thời mong lớp trẻ tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần xung phong, vượt khó để tiếp tục phấn đấu, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, như lời Bác Hồ dạy”, ông Quý nói.

Chia sẻ cảm xúc khi chiếc xe tăng 846 trong bức ảnh lịch sử của ông hiện diện trên sản phẩm bạc nguyên chất của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, nhà báo Trần Mai Hưởng cho biết, ông rất vui khi có thêm những sản phẩm mang ý nghĩa văn hóa, những giá trị tinh thần của đất nước được ra đời. Điều ấy thể hiện lòng tự hào, sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước, dân tộc. Câu chuyện về bức ảnh xe tăng 846 được thể hiện trên sản phẩm bạc của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý là một ví dụ như vậy. “Tôi nghĩ những chiến sỹ trong bức ảnh, trong đó có những người đã đi xa, cũng rất vui vì điều ấy. Sản phẩm càng đặc biệt khi nó ra đời đúng vào thời điểm 50 thống nhất đất nước. Tôi nghĩ đó là nghĩa cử để tôn vinh lòng yêu nước và tưởng nhớ các thế hệ đã đóng góp cho đất nước ta dành độc lập”, nhà báo Trần Mai Hưởng chia sẻ.

Ông Hoàng Long - Giám đốc Marketing của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý trao tặng nhà báo Trần Mai Hưởng sản phẩm bạc thỏi “50 năm thống nhất đất nước”.

Nhà báo Trần Mai Hưởng nguyên là Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Ông tham gia phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khi rời ghế nhà trường phổ thông. Năm 1972, khi 20 tuổi, ông là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) tại mặt trận Quảng Trị và đã ở mặt trận Quảng Trị những năm 1972-1973, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975; theo chân các chiến sỹ tình nguyện Việt Nam trên đất Campuchia, có mặt tại thủ đô Phnôm Pênh đúng ngày giải phóng 7/1/1979, đánh đổ chế độ diệt chủng bạo tàn do Pol Pot cầm đầu; có mặt ở Hà Giang, Cao Bằng những năm 1980 trong cuộc chiến bảo vệ biên giới…

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, nhà báo Trần Mai Hưởng là một trong những nhà báo đầu tiên đi cùng Quân Giải phóng có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Ông đã ghi lại nhiều hình ảnh có giá trị vào thời khắc lịch sử của dân tộc. Bức ảnh chiếc xe tăng 846 tiến vào Dinh Độc Lập của ông sau này được sử dụng rộng rãi như một biểu tượng của Mùa xuân 1975 lịch sử, thời điểm kết thúc hành trình dài nhiều gian khó hy sinh trong cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất của cả dân tộc./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN