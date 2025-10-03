Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải xứng tầm cảng biển quốc tế

03/10/2025

Theo báo cáo thống kê trong năm 2024, tổng sản lượng hàng hoá qua cụm cảng Cái Mép - Thị Vải thuộc phường Phú Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh (trước là Tp. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đạt khoảng 152 triệu tấn, tương đương 34% tổng lượng container của cả nước, thể hiện đà tăng trưởng đáng kể và sự tín nhiệm, lựa chọn cụm cảng quốc tế này làm nơi giao thương vận tải hàng hải của các đối tác trong khu vực và quốc tế.

Siêu tàu container M/V OOCL của Tây Ban Nha với sức chở 24.188 TEU của hãng tàu OOCL trong chuyến hành trình đầu tiên kết nối châu Á với châu Âu.

Điều này đã tiếp đà thuận lợi trong lĩnh vực logistic hàng hải của Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) sau khi hợp nhất hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương vào đầu tháng 7 năm 2025. Dựa trên nền tảng thuận lợi có sẵn từ Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải cùng dự án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào đầu năm 2025 đã vạch ra mục tiêu biến cụm cảng quốc tế này trở thành trung tâm hàng hải quốc tế hiện đại, hiệu quả.

Với hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng vô cùng hiện đại, cụm cảng Cái Mép-Thị Vải với 03 cầu tàu dài 890m, 03 bến sà lan dài 270m, bãi container rộng 55ha có sức chứa gần 51.500TEU, 10 cẩu bờ STS, 22 cẩu bãi, 03 cẩu chuyên dụng cho sà lan cùng số lượng xe nâng, xe đầu kéo đa dạng và số lượng phong phú cùng công tác vận hành bài bản, chuyên nghiệp.Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải đảm bảo tiếp nhận và xử lý tốt nhất các thế hệ tàu hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hoá giữa khu vực phía Nam với các nước thay vì phải quá cảnh qua cảng Singapore như trước đây.

Tàu COSCO SHIPPING ROSE cập cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải ngày 24/10/2023.

Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải đạt tiêu chuẩn cảng biển quốc tế đã trở thành đầu mối hàng hải và logistic quan trọng của các tỉnh phía Nam và trong khu vực. Chính thức đi vào khai thác từ đầu năm 2011, cảng Cái Mép-Thị Vải nằm trong khu vực luồng-tuyến đợc đánh giá tốt nhất và thuận tiện nhất Việt Nam, cam kết có khả năng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ cảng container và logistic đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với luồng chạy tàu đủ độ sâu đảm bảo và các khu vực bến cảng, vùng quay đạt tiêu chuẩn về độ sâu độ rộng, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, cảng này đã và đang là nơi trung chuyển, giao thương hang hoá đường thuỷ nội địa và quốc tế sôi động bậc nhất trong khu vực, đặc biêt, cảng phù hợp cho việc phụ vụ các siêu tàu trọng tải lên đến 160.000DWT (tương đương với 14.000TEU).

Nằm ở cửa sông Thị Vải và sông Cái Mép, cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu thuộc phường Phú Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh.

Hiện tại, với việc khai thác các tuyến đường cao tốc nối Tp. HCM với các tỉnh cửa ngõ phía Nam và Nam Trung bộ, cao tốc Trung Lương kết nối với các tỉnh miền Tây Nam bộ, dự án sân bay quốc tế Long Thành đang gấp rút về đích, dự án tuyến đường sắt Metro… mang lại sự thuận tiện trong việc lưu thông và kết nối với cụm cảng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công năng khai thác hang hoá cụm cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vãi, mang lại hiểu quả và sự cạnh tranh cao. Việc quy hoạch cụm bến cảng liền mạch, điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng nguồn hàng dồi dào là cơ sở để Cái Mép-Thị Vải cạnh tranh với các cảng quốc tế khác trong khu vực.

Tàu chở khí hóa lỏng cập cảng tại hệ thống cảng Cái Mép-Thị Vải.



Cùng với đó, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ đầu năm nay, với quy mô dự án lên đến 571ha, bao gồm đất phòng hộ ven biển và mặt nước, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2030 và hoàn thành hoàn toàn vào năm 2045. Xây dựng cảng Cần Giờ với mục tiêu trở thành cảng trung chuyển quốc tế lớn, thu hút các hãng tàu lớn và các doanh nghiệp logistic trong nước và quốc tế; kết hợp với Cái Mép-Thị Vải trở thành cụm cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải-Cần Giờ - hướng Tp. HCM vươn mình trở thành trung tâm logistic biển hàng đầu trong khu vực; trở thành cửa ngõ kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tàu MSC ALEXANDRA có trọng tải toàn phần 165.908 tấn, chiều dài 365,5m cập cảng SSIT để xếp dỡ gần 12.000 TEU hàng hóa.

Theo quy hoạch của Tp. HCM đến năm 2030, lượng hàng hoá thông qua cảng biển thành phố dự báo đạt từ 447-476 triệu tấn/năm, trong đó hàng container từ 28 -31 triệu TEU, chiếm gần 32 – 36% tổng lượng hàng và 58 -61% lượng hàng container qua cảng biển cả nước. Điều này không chỉ khẳng định vị thế cửa ngõ xuất nhập khẩu chiến lược của Tp. HCM trên phương diện hàng hải trong tương lai gần, mà còn góp phần đưa Việt Nam từng bước trở thành mắc xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu./.