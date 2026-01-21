Công ty IDI liên kết sản xuất kết nối trọn vẹn chuỗi giá trị

Để đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến cá tra phi lê xuất khẩu, những năm qua Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia IDI (Tập đoàn Sao Mai) ở cụm công nghiệp Vàm Cống (tỉnh Đồng Tháp) đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu 350ha, trong đó diện tích nuôi liên kết cá tra theo chuỗi giá trị khép kín với nông dân được hơn 200 ha và được chứng nhận ASC, BAP, GlobalGAP tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Hiện nay, mỗi tháng Công ty chế biến khoảng 8.000 tấn cá tra xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản./.

Chế biến cá tra phi lê xuất khẩu ở nhà máy của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia IDI (Tập đoàn Sao Mai). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN










