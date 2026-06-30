Công nghệ trồng nấm mối đen trong container
Trong xu hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đang mở ra nhiều hướng đi hiệu quả cho nông dân và doanh nghiệp. Mô hình trồng nấm mối đen trong container là một trong những giải pháp tiêu biểu, giúp kiểm soát chặt chẽ điều kiện sinh trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mang lại giá trị kinh tế cao.
Tại xã Thái Mỹ (trước đây là xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi), Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình trồng nấm mối đen trong container đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Trong container, hệ thống chăm sóc, theo dõi nấm được tích hợp công nghệ IoT, cho phép giám sát và điều khiển tự động các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và nồng độ CO₂. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi và điều chỉnh môi trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nấm, giúp quá trình sản xuất diễn ra ổn định và đồng đều.
Theo thiết kế, mỗi container 20 feet có thể bố trí khoảng 2.300 bịch phôi nấm. Sau 10–15 ngày, nấm bắt đầu cho thu hoạch và có thể khai thác liên tục trong khoảng ba tháng. Mỗi vụ đạt sản lượng trung bình khoảng 500 kg, mang lại doanh thu khoảng 90 triệu đồng.
Anh Nguyễn Vinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Năng lượng 102, đơn vị đầu tư mô hình, cho biết: "Việc ứng dụng công nghệ IoT giúp giám sát và kiểm soát toàn bộ các chỉ số môi trường trong container theo thời gian thực. Người vận hành có thể điều chỉnh điều kiện sinh trưởng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nấm, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm."
Bên cạnh việc tối ưu năng suất, hệ thống điều khiển tự động còn giúp giảm đáng kể chi phí nhân công, hạn chế sai sót trong quá trình chăm sóc và đảm bảo môi trường nuôi trồng luôn ổn định.
Một ưu điểm nổi bật khác của mô hình là khả năng sản xuất quanh năm, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Theo anh Nguyễn Vinh, nấm mối đen là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị thơm ngon và ngày càng được thị trường ưa chuộng. Nhờ ứng dụng công nghệ tự động trong sản xuất, doanh nghiệp có thể duy trì nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu.
Hiện nay, chi phí đầu tư cho một container trồng nấm hoàn chỉnh, bao gồm hệ thống giá kệ, thiết bị kiểm soát môi trường và hệ thống phun sương tự động khoảng 170 triệu đồng.
Không chỉ có giá trị kinh tế, nấm mối đen còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú. Sản phẩm chứa nhiều protein, chất xơ cùng các vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe, phù hợp với xu hướng sử dụng thực phẩm sạch và an toàn.
Trong bối cảnh nhu cầu về nông sản sạch, chất lượng cao ngày càng gia tăng, mô hình trồng nấm mối đen trong container được đánh giá là hướng đi giàu tiềm năng. Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm rủi ro do thời tiết mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và phát triển bền vững. Và đây cũng chính là một ví dụ sinh động về việc tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai hiệu quả trong đời sống của người dân và doanh nghiệp./.
Bài và ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam