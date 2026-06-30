Công nghệ trồng nấm mối đen trong container

30/06/2026

Trong xu hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đang mở ra nhiều hướng đi hiệu quả cho nông dân và doanh nghiệp. Mô hình trồng nấm mối đen trong container là một trong những giải pháp tiêu biểu, giúp kiểm soát chặt chẽ điều kiện sinh trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mang lại giá trị kinh tế cao.

Container 20 feet được cải tạo thành nhà trồng nấm mối đen. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Những bịch phôi nấm mối đen được bảo quản trong môi trường nhiệt độ ổn định trong container. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Tại xã Thái Mỹ (trước đây là xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi), Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình trồng nấm mối đen trong container đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Trong container, hệ thống chăm sóc, theo dõi nấm được tích hợp công nghệ IoT, cho phép giám sát và điều khiển tự động các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và nồng độ CO₂. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi và điều chỉnh môi trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nấm, giúp quá trình sản xuất diễn ra ổn định và đồng đều.

Theo thiết kế, mỗi container 20 feet có thể bố trí khoảng 2.300 bịch phôi nấm. Sau 10–15 ngày, nấm bắt đầu cho thu hoạch và có thể khai thác liên tục trong khoảng ba tháng. Mỗi vụ đạt sản lượng trung bình khoảng 500 kg, mang lại doanh thu khoảng 90 triệu đồng.

Anh Nguyễn Vinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Năng lượng 102, đơn vị đầu tư mô hình, cho biết: "Việc ứng dụng công nghệ IoT giúp giám sát và kiểm soát toàn bộ các chỉ số môi trường trong container theo thời gian thực. Người vận hành có thể điều chỉnh điều kiện sinh trưởng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nấm, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm."