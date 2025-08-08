Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN: Gắn kết và đem lại lợi ích cho người dân

Kể từ khi thành lập vào năm 2015, Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) luôn chứng tỏ được vai trò gắn kết người dân và nỗ lực mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các nước ASEAN. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và các thể chế đa phương truyền thống đang chịu sức ép ngày càng tăng, vai trò của ASCC càng trở nên thiết yếu trong việc củng cố sự gắn kết nội khối và định vị bản sắc ASEAN trên trường quốc tế.

Nhìn lại hành trình 10 năm phát triển, Hội nghị Hội đồng ASCC lần thứ 33 đã hoan nghênh những kết quả đạt được của ASCC với 99% các dòng hành động của Kế hoạch tổng thể 2025 được triển khai hiệu quả, qua đó góp phần hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

Họa sỹ Nguyễn Tuấn Sơn (trái) thuyết trình về tác phẩm của mình trước Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh (giữa) và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia Shaik Abdul Rasheed bin Abdul Ghaffour (phải). Ảnh: TTXVN

Một trong những thành tựu nổi bật là việc nâng cao mức độ tham gia thực chất của các bên liên quan trong các tiến trình ra quyết định, hướng tới nâng cao chất lượng, tính đại diện và chuyên nghiệp trong hoạt động của các tổ chức này. Về Chỉ số phát triển con người (HDI), theo số liệu của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), đến nay 10 nước thành viên ASEAN hiện đều nằm trong nhóm có mức phát triển từ trung bình trở lên, đánh dấu bước tiến rõ rệt về chất lượng sống trong khu vực.

Thi đấu võ cổ truyền Campuchia trong khuôn khổ sự kiện Angkor Sangkranta năm 2025 tại tỉnh Siem Reap. Ảnh: TTXVN

Về lĩnh vực giáo dục, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đã được triển khai trong khuôn khổ ASCC nhằm tạo điều kiện tiếp cận giáo dục cho các nhóm yếu thế ở từng quốc gia thành viên. Tại Brunei, học sinh khuyết tật và có nhu cầu đặc biệt được đưa vào diện hỗ trợ đặc biệt của hệ thống giáo dục quốc gia. Ở Lào, các dân tộc thiểu số và phụ nữ được ưu tiên trong chính sách giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam đã lồng ghép các mục tiêu của ASCC vào chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững, trong đó có các dự án đào tạo nghề cho người khuyết tật. Tiêu biểu là Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tại Hà Nội, nơi cung cấp các khóa học kỹ năng như may mặc, công nghệ thông tin và thủ công mỹ nghệ cho người khuyết tật, giúp họ tìm việc làm trong các doanh nghiệp hoặc tự khởi nghiệp.

5 ưu tiên trọng tâm của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN gồm: Nâng tầm văn hóa và di sản thông qua việc tạo ra các giá trị; Tăng cường các kỹ năng và khả năng thích nghi với những thay đổi trong tương lai về môi trường trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, việc làm xanh; Tăng cường triển khai các sáng kiến của ASEAN để góp phần xây dựng khối thịnh vượng ASEAN; Phát huy tiềm năng của thanh niên và thể thao để thúc đẩy tăng trưởng, đoàn kết và thành tích cao; Kêu gọi tiếng nói chung của ASEAN nhằm đẩy nhanh hành động vì khí hậu, hướng tới hợp tác bền vững và trách nhiệm chung.

Các em nhỏ học chữ Khmer tại chùa Âng (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Về thúc đẩy phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, đã có 362 hoạt động được triển khai, trong đó 63,3% đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, tập trung vào xây dựng chính sách, đào tạo, và nâng cao năng lực. Số sáng kiến khu vực về bảo tồn đa dạng sinh học tăng từ 7 lên 20 trong giai đoạn 2016–2019.

Về biến đổi khí hậu, ASEAN đã triển khai nhiều dự án khu vực hỗ trợ thực hiện Cam kết đóng góp quốc gia (NDCs) của các nước thành viên, với sự hợp tác từ các tổ chức quốc tế như Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu và Quỹ môi trường toàn cầu.

Singapore là quốc gia dẫn đầu về Chỉ số phát triển con người (HDI) tại khu vực Đông Nam Á. Trong ảnh: Xanh hóa thương mại tầng thượng

của một tòa nhà tại Singapore. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, nhiều tổ chức, diễn đàn cùng các sáng kiến được ra đời, như Hiệp hội công nghiệp âm nhạc ASEAN (AMIA), Diễn đàn Hiệu trưởng trường học Đông Nam Á (SEASPF), Liên đoàn cựu chiến binh các quốc gia ASEAN (VECONAC), Hiệp hội mỹ phẩm ASEAN (ACA), Câu lạc bộ dầu thực vật ASEAN (AVOC), Diễn đàn trẻ em ASEAN (ASEAN Child Forum), Diễn đàn thanh niên ASEAN (ASEAN Youth Forum…tạo cơ hội để các quốc gia nội khối hợp tác với nhau sâu rộng hơn, đa dạng lĩnh vực hơn.

Sinh viên Việt Nam lan tỏa văn hóa Việt tại Singapore. Ảnh: TTXVN

Tại Hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ Indonesia (INACRAFT) 2025, gian hàng túi làm từ vải Batik

rất đông khách xem và mua hàng. Ảnh: TTXVN

Như vậy có thể thấy, ASCC đã đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình trở thành một Cộng đồng ASEAN chung bản sắc, đoàn kết và phát triển lấy người dân làm trung tâm. Mặc dù con đường đạt được những mục tiêu đề ra vẫn còn niều chông gai, nhưng những bước tiến ASCC đã làm được cho đến nay đang mở ra một tương lai đầy triển vọng cho ASEAN, đặt từng viên gạch làm nền móng cho một tiến trình hợp tác văn hóa - xã hội thực chất, sâu sắc hơn./.

Bài: Báo ảnh Việt Nam tổng hợp - Ảnh: TTXVN

