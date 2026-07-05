Công dân Việt Nam được trao giải thưởng “Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu” tại Nhật Bản

05/07/2026

Ngày 5/7/2026, tại Osaka, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế lần thứ 18, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai - đã được Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế (IHA) trao "Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu" (Global Citizen Community Award). Đây là giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế.