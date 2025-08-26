Cơm gạo lứt lá sen: Nét giao thoa của ẩm thực Á - Âu

Ẩm thực Việt Nam không ngừng biến đổi và phát triển, vừa giữ gìn những giá trị truyền thống vừa tiếp thu tinh hoa ẩm thực thế giới. Trong xu hướng đó, có một món ăn độc đáo đang dần khẳng định vị thế của mình tại các nhà hàng cao cấp, đó chính là "Cơm gạo lứt lá sen". Món ăn này không chỉ là sự kết hợp của nguyên liệu tươi ngon của Việt Nam mà còn là câu chuyện về sự sáng tạo, khi tinh hoa ẩm thực Huế gặp gỡ kỹ thuật nấu ăn hiện đại của châu Âu.

Sen được trồng phổ biến ở Việt Nam và là nguồn nguyên liệu để chế biến ra nhiều món ăn độc đáo.

"Cơm gạo lứt lá sen" không phải là món ăn phổ biến trong bữa cơm gia đình, mà là một tác phẩm ẩm thực được chế biến tỉ mỉ, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về nguyên liệu và kỹ thuật. Món ăn này là sự hòa quyện của ba thành phần chính, mỗi thành phần mang một sắc thái riêng biệt.

Những nguyên liệu làm nên món "Cơm gạo lứt lá sen" yêu cầu phải là nguyên liệu tươi.

Đầu tiên là cơm gạo lứt, loại gạo nguyên cám, giàu chất xơ và dinh dưỡng hơn hẳn gạo trắng thông thường. Hạt gạo lứt khi nấu có độ dẻo và hương vị đặc trưng. Cơm không chỉ đơn thuần là hạt gạo được nấu chín, mà còn được ướp với xì dầu Nhật, tương ớt và vừng trắng xay, mang đến vị đậm đà và hương thơm tinh tế.

Thành phần thứ hai chính là lá sen. Lấy cảm hứng từ cách nấu cơm gói lá sen của xứ Huế, lá sen được sử dụng không chỉ để gói mà còn để làm thơm cho các hạt cơm. Khi hấp, hơi nóng sẽ đánh thức hương thơm thanh khiết, thoang thoảng của lá sen, ngấm dần vào từng hạt cơm, tạo nên một trải nghiệm vị giác vô cùng thư thái và khác biệt. Hương sen làm cho món cơm trở nên thanh tao, nhẹ nhàng, cân bằng với vị đậm đà của phần nhân bên trong.

Trong món ăn này, dẻ sườn bò nấu chậm sẽ được chế biến ăn kèm với cơm. Thay vì sử dụng cách hầm thông thường, dẻ sườn bò được tẩm ướp với xì dầu Nhật, tương ớt, vừng trắng xay và sau đó được đưa vào túi chuyên dụng hút chân không. Sau đó, túi dẻ sườn bò được cho vào nồi nước đã được kiểm soát nhiệt độ ở mức 57°C và nấu trong 4 tiếng. Kỹ thuật nấu chậm (sous-vide) này không chỉ giúp thịt mềm tan, giữ trọn vẹn nước ngọt mà còn đảm bảo chất lượng và tính ổn định cao. Sau khi hầm, dẻ sườn được mang đi nướng cháy cạnh, thái miếng vừa ăn, tạo thêm lớp vỏ giòn nhẹ, thơm lừng.

Sau khi được nướng xém cạnh, dẻ sườn được chia thành những miếng vừa ăn.

Các nguyên liệu được bọc vào lá sen và đem hấp lại để các hương vị hòa quyện vào nhau.

Tổng thể, món "Cơm gạo lứt lá sen" là một bức tranh ẩm thực hài hòa về cả hương vị, dinh dưỡng và trải nghiệm. Sự thanh thoát của lá sen hòa quyện với vị bùi của gạo lứt và vị đậm đà, mềm mại của sườn bò tạo nên một sự giao thoa về vị giác khó quên. Cơm được bọc lại cùng nhân sườn bò, hạt sen, đậu Hà Lan và lá sen, sau đó hấp lại để các hương vị ngấm sâu vào nhau.

Món ăn này không chỉ mang đến hương vị tuyệt vời mà còn giàu dinh dưỡng. Gạo lứt cung cấp chất xơ và vitamin, kết hợp với protein từ sườn bò tạo thành một bữa ăn cân bằng, dồi dào năng lượng nhưng không gây cảm giác nặng nề. Món này được ăn cùng với trứng cút ngâm xì dầu, ớt muối và gỏi ngó sen đó là những món ăn kèm làm tăng thêm sự phong phú cho hương vị. Vị chua thanh của gỏi ngó sen, vị bùi béo của trứng cút cùng vừng trắng, cùng chút cay nhẹ của ớt muối sẽ giúp thực khách không cảm thấy ngán.

Món Cơm gạo lứt lá sen nhân dẻ sườn bò nấu chậm thành phẩm.

Món "Cơm gạo lứt lá sen" là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của ẩm thực Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nó không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một câu chuyện về sự giao thoa văn hóa, kết hợp khéo léo giữa nét truyền thống và kỹ thuật hiện đại./.

Bài và ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam