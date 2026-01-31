Cô Tô: “Viên ngọc xanh” giữa biển trời Đông Bắc

31/01/2026

Khi những tia nắng vàng rực rỡ đầu tiên của ngày mới rót mật xuống mặt biển xanh ngắt, Cô Tô hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình, nơi vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống bình dị, hiếu khách. Nằm giữa biển khơi Đông Bắc Tổ quốc, từ lâu Cô Tô đã trở thành điểm đến mơ ước của bao du khách, một “viên ngọc xanh” lấp lánh giữa lòng vịnh Bắc Bộ.

Lễ hội Mở cửa biển lần thứ nhất ở xã Thanh Lân, huyện Cô Tô. Ảnh: TTXVN phát

Điều làm nên sức hút đặc biệt của Cô Tô chính là cảnh quan thiên nhiên “mẹ thiên nhiên ban tặng”. Không ồn ào, náo nhiệt, Cô Tô chinh phục trái tim du khách bằng những bãi biển trải dài cát trắng mịn như bột, nước biển trong veo nhìn thấu đáy. Bãi biển Hồng Vàn dịu dàng với những con sóng lăn tăn, là nơi lý tưởng để bạn thư thái dạo bước, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Ngược lại, Vàn Chảy lại sôi động hơn với những con sóng bạc đầu, là địa điểm tuyệt vời cho các hoạt động thể thao biển.

Không chỉ có những bãi tắm quyến rũ, Cô Tô còn sở hữu một quần thể các đảo nhỏ xinh đẹp, trong đó nổi bật là đảo Cô Tô Con. Để đến được đây, bạn có thể trải nghiệm hành trình trên những chiếc thuyền máy, len lỏi qua làn nước trong xanh biếc. Cô Tô Con là một thế giới thu nhỏ của vẻ đẹp nguyên sơ, với những bãi cát trắng muốt chưa in dấu chân người, những rặng san hô rực rỡ sắc màu ẩn mình dưới làn nước, và những vách đá kỳ vĩ bao quanh.

Một điểm đến không thể bỏ lỡ khác là Bãi đá Cầu Mỵ. Nơi đây không có cát trắng mà thay vào đó là những khối đá trầm tích hàng triệu năm tuổi, được sóng biển bào mòn tạo nên những hình thù độc đáo, kỳ vĩ. Đứng trên bãi đá, phóng tầm mắt ra xa là đại dương bao la, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, bạn sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.

Cô Tô không chỉ là điểm đến của cảnh đẹp thiên nhiên, mà còn mang trong mình những giá trị lịch sử và tâm linh thiêng liêng. Đảo lớn Cô Tô là nơi duy nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép dựng tượng của Người lúc sinh thời. Tượng đài Bác Hồ với nụ cười hiền từ, ánh mắt hướng ra biển Đông, sừng sững giữa không gian yên bình, trở thành biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người dân và du khách về tình yêu quê hương, đất nước, về lời dạy của Người luôn quan tâm đến đồng bào và cán bộ chiến sĩ trên đảo. Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cô Tô là một điểm hành hương ý nghĩa, nơi du khách có thể tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và tìm về cội nguồn.

Ngoài ra, trên đảo Thanh Lân, du khách có thể khám phá những nét văn hóa đặc trưng của người dân địa phương, tham quan các làng chài truyền thống, tìm hiểu về nghề nuôi trồng hải sản và thưởng thức những món ăn tươi ngon vừa được đánh bắt.



Những năm gần đây, Cô Tô đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch. Từ một huyện đảo còn nhiều khó khăn, Cô Tô nay đã được đầu tư đồng bộ với hệ thống điện lưới quốc gia, nước ngọt, mạng lưới giao thông thuận tiện. Các nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng được xây dựng hiện đại, sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.



Cô Tô, với vẻ đẹp thuần khiết, sự bình yên và những giá trị văn hóa sâu sắc, xứng đáng là một "viên ngọc xanh" quý giá của vùng biển trời Đông Bắc. Nơi đây không chỉ mang đến một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời mà còn là cơ hội để bạn khám phá, cảm nhận và yêu thêm vẻ đẹp đất nước Việt Nam./.