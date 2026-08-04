Cô Tô: "Viên ngọc xanh" giữa Vịnh Bắc Bộ

04/08/2026

Từ đất liền, hành trình khám phá đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu tại Cảng tàu khách quốc tế Ao Tiên hoặc Cảng Cái Rồng. Mỗi ngày, những chuyến tàu cao tốc liên tục đưa du khách vượt hơn một giờ trên biển để đến với hòn đảo được ví như viên ngọc xanh giữa Vịnh Bắc Bộ.

Toàn cảnh Cảng tàu khách quốc tế Ao Tiên, điểm xuất phát của nhiều chuyến tàu cao tốc kết nối đất liền với đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ngay từ sáng sớm, không khí tại các bến cảng đã nhộn nhịp. Du khách hoàn tất thủ tục, xếp hàng lên tàu, mang theo hành lý và sự háo hức cho chuyến nghỉ dưỡng. Khi tàu rời bến, mặt biển xanh trải rộng, những hòn đảo lớn nhỏ dần hiện ra, mở đầu cho hành trình khám phá một trong những điểm đến biển đảo hấp dẫn của Quảng Ninh.

Đặt chân lên đảo, phương tiện được nhiều du khách lựa chọn là xe điện. Những chiếc xe điện nối nhau đưa khách len qua các con đường rợp bóng phi lao, kết nối các bãi tắm, điểm tham quan và khu lưu trú. Không chỉ thân thiện với môi trường, xe điện còn tạo cảm giác thư thái, phù hợp với nhịp sống yên bình của đảo.

Cảng Cái Rồng là một trong những bến tàu phục vụ vận chuyển hành khách ra đặc khu Cô Tô. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Một trong những điểm dừng chân đầu tiên của nhiều du khách là Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với tượng đài Bác Hồ. Đây là nơi ghi dấu chuyến thăm của Người tới Cô Tô năm 1961 và cũng là địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi Người còn sống. Không gian trang nghiêm giữa màu xanh của biển trời trở thành điểm đến mang nhiều ý nghĩa lịch sử, để mỗi du khách không chỉ thưởng ngoạn cảnh đẹp mà còn hiểu thêm về truyền thống của vùng đảo tiền tiêu.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa chỉ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa đối với người dân và du khách khi đến Cô Tô. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Rời trung tâm đảo, cung đường ven biển đưa du khách đến Hải đăng Cô Tô. Sau khi vượt qua những bậc thang quanh co, từ trên đỉnh hải đăng có thể phóng tầm mắt bao quát biển trời mênh mông, những mái nhà thấp thoáng dưới tán rừng và các bãi biển xanh trong trải dài. Đây là một trong những vị trí ngắm toàn cảnh đẹp nhất trên đảo, thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh và lưu giữ khoảnh khắc.

Nếu hải đăng mang đến góc nhìn bao quát thì bãi đá Móng Rồng lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Những lớp đá trầm tích được sóng và gió bào mòn qua hàng triệu năm tạo nên hình thù độc đáo, xếp tầng hướng ra biển. Khi những con sóng trắng liên tục vỗ vào vách đá, khung cảnh trở nên hùng vĩ và đầy sức sống. Đây cũng là địa điểm được nhiều du khách yêu thích để đón bình minh và ghi lại những bức ảnh mang đậm dấu ấn của Cô Tô.

Mặt biển trong xanh ôm lấy khu dân cư ven đảo, tạo nên khung cảnh thanh bình đặc trưng của Cô Tô. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Bãi đá Móng Rồng là điểm đến thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo Cô Tô. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Những lớp đá trầm tích xếp tầng tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của bãi đá Móng Rồng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Điểm nhấn không thể thiếu trong hành trình là những bãi biển nổi tiếng với làn nước trong xanh và bờ cát trắng mịn. Mỗi bãi biển mang một vẻ đẹp riêng nhưng đều giữ được nét hoang sơ hiếm có. Du khách có thể tắm biển, dạo bộ, vui chơi trên cát hay đơn giản là ngồi lặng ngắm biển, tận hưởng bầu không khí trong lành và tiếng sóng vỗ.

Hoàng hôn nhuộm vàng bãi biển Hồng Vàn, một trong những điểm ngắm cảnh nổi tiếng của đặc khu Cô Tô. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn trên bãi biển Hồng Vàn. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Khi chiều buông, bãi biển Hồng Vàn trở thành nơi thu hút đông đảo du khách. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt nước, phản chiếu lên những con sóng nhẹ tạo nên khung cảnh yên bình. Nhiều người chọn ngồi trên bãi cát, cùng gia đình và bạn bè ngắm hoàng hôn dần khuất sau đường chân trời. Đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của đảo và lưu lại những bức ảnh đầy cảm xúc.

Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư hạ tầng giao thông, nâng cấp hệ thống cảng tàu và phát triển dịch vụ, du lịch Cô Tô ngày càng thuận tiện hơn. Từ hành trình xuất phát tại Ao Tiên, Cái Rồng đến mạng lưới xe điện trên đảo, mọi trải nghiệm đều hướng tới sự tiện nghi nhưng vẫn giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của vùng biển đảo.

Hải đăng Cô Tô, công trình có tuổi đời hơn một thế kỷ, là điểm tham quan hấp dẫn trên đảo. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, cát trắng và những thắng cảnh đặc sắc, Cô Tô còn mang đến cho du khách cảm giác bình yên hiếm có. Mỗi chuyến tàu rời đảo khép lại một hành trình, nhưng cũng để lại trong lòng du khách những ký ức về một hòn đảo xanh, nơi thiên nhiên, lịch sử và cuộc sống con người hòa quyện, tạo nên sức hút riêng của vùng biển Đông Bắc Tổ quốc./. Thông tin du lịch Cô Tô: Di chuyển:Từ Hà Nội đến Vân Đồn (Quảng Ninh) bằng cao tốc, sau đó đi tàu cao tốc từ Cảng tàu khách quốc tế Ao Tiên hoặc Cảng Cái Rồng ra Đặc khu Cô Tô (thời gian khoảng 60 - 90 phút tùy điều kiện thời tiết và loại tàu). Thời điểm đẹp:Từ tháng 4 đến tháng 10, trong đó tháng 5 - 7 là mùa biển đẹp nhất. Điểm tham quan nổi bật:Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hải đăng Cô Tô, bãi đá Móng Rồng, bãi biển Hồng Vàn và các bãi tắm với làn nước trong xanh. Phương tiện trên đảo:Xe điện, xe máy điện, xe đạp và taxi.



Bài: Công Đạt; Ảnh: Thông Thiện – Trịnh Bộ - Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

