Cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ban ngày đầu tiên ở Hà Nội

29/07/2026

Sau nhiều năm ấp ủ và gần một năm xây dựng đề án, Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại điểm y tế Thạch Bàn, phường Long Biên chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6/6/2026. Đây là cơ sở đầu tiên trong 6 mô hình được Hà Nội lựa chọn thí điểm, đồng thời cũng là mô hình đầu tiên trên cả nước được triển khai.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy, Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên, ý tưởng xây dựng mô hình đã được ông ấp ủ từ 4-5 năm trước, nhưng thời điểm đó chưa đủ điều kiện để thực hiện. Từ ngày 1/7/2025, Trạm Y tế bắt đầu xây dựng đề án "Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi". Sau khi được phê duyệt, Đảng ủy và UBND phường Long Biên đã bàn giao cơ sở để cải tạo, chuyển đổi công năng từ một trường dạy nghề thành cơ sở y tế kết hợp chăm sóc người cao tuổi.

Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại điểm y tế Thạch Bàn, phường Long Biên chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6/6/2026.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bắt từ 7 giờ 30 sáng là cán bộ điểm y tế Thạch Bàn đón tiếp những người cao tuổi được người nhà đưa tới.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

“Đề án nhận được sự ủng hộ của Đảng ủy, UBND phường Long Biên, sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội và lãnh đạo thành phố. Đặc biệt rất đúng với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nên đã được các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để mô hình được triển khai thí điểm.”, ông Thúy cho biết.

Trước khi chính thức vận hành, cơ sở đã phối hợp với các câu lạc bộ người cao tuổi trên địa bàn tổ chức cho các cụ tham quan, trải nghiệm miễn phí trong ba tuần nhằm giúp người cao tuổi và gia đình hiểu rõ mô hình trước khi đăng ký tham gia.

Hiện mỗi ngày có khoảng 30 người cao tuổi đến trải nghiệm các dịch vụ, trong đó có khám, điều trị bằng y học cổ truyền. Các cụ đến từ buổi sáng, nghỉ trưa tại cơ sở và tiếp tục tham gia các hoạt động vào buổi chiều. Với hình thức chăm sóc cả ngày có thu phí, hiện khoảng 20 người đăng ký, trong đó duy trì khoảng 10 người tham gia thường xuyên.

Bài tập chống ngã để tăng cường hệ thống thần kinh giúp cải thiện chức năng thần kinh, dây chằng, tăng khả năng giữ thăng bằng cho người cao tuổi. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Cán bộ y tế tận tình chăm sóc, hướng dẫn các cụ thực hiện bài thể dục dưỡng sinh Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Ông Thúy cho biết, giai đoạn đầu, cơ sở đặt mục tiêu chăm sóc khoảng 20 người mỗi ngày, với công suất tối đa khoảng 40 người để bảo đảm chất lượng dịch vụ và hoàn thiện quy trình vận hành.

Hiện cơ sở có hơn 10 cán bộ y tế làm việc từ 7 giờ 30 đến 17 giờ hàng ngày. Ngay khi đến, người cao tuổi được kiểm tra sức khỏe, cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi tình trạng bệnh, lịch dùng thuốc và hỗ trợ nhắc uống thuốc đúng giờ.

Buổi sáng, những người cao tuổi mắc các bệnh lý như đau vai, đau lưng được điều trị bằng y học cổ truyền. Những người không cần điều trị sẽ tham gia các hoạt động tại phòng sinh hoạt chung với nhiều trò chơi, hoạt động giao lưu phù hợp nhằm duy trì tinh thần vui vẻ, hạn chế cảm giác cô đơn.

Theo chị Bùi Thị Vân Anh, cán bộ y tế tại cơ sở chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất trong thời gian đầu là tạo dựng niềm tin với người cao tuổi. Nhiều cụ còn e dè, ít giao tiếp vì nhân viên y tế chỉ biết hoàn cảnh thông qua người thân. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm chăm sóc nhiều nhóm bệnh nhân khác nhau, đội ngũ y tế dần tạo được sự gần gũi. Sau một thời gian sinh hoạt, các cụ cởi mở hơn, chủ động trò chuyện với nhau và với nhân viên y tế.”.

Nhân viên y tế trò chuyện với những người cao tuổi còn cảm thấy chưa quen với việc tới cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Sau giờ vận động, cơ sở chăm sóc y tế còn bố trí cho những cao tuổi tham gia vào những trò chơi ở phòng sinh hoạt chung.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bữa trưa được xây dựng với thực đơn phong phú, thay đổi hằng ngày và chế biến mềm, phù hợp thể trạng người cao tuổi. Với những người cao tuổi sức khỏe yếu, nhân viên y tế trực tiếp hỗ trợ trong giờ ăn. Để tạo cảm giác thân thuộc như ở nhà, các phòng nghỉ được trang trí bằng tranh phong cảnh thiên nhiên và tranh Phật giáo, giúp người cao tuổi thư giãn, an tâm khi nghỉ trưa.

Bên cạnh chăm sóc y tế và dinh dưỡng, cơ sở còn tổ chức các bài tập vận động, trong đó có bài tập phòng chống té ngã của Nhật Bản. Theo chị Bùi Thị Vân Anh, các bài tập này giúp cải thiện chức năng thần kinh, dây chằng, tăng khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã và gãy xương. Hoạt động được kết hợp cùng âm nhạc tạo cảm giác thư giãn, đồng thời mỗi tuần đều có hai buổi chuyên gia hướng dẫn tập dưỡng sinh.

Kết thúc một ngày sinh hoạt tại cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ban ngày vào 17 giờ, người cao tuổi được kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi người thân đến đón về nhà.

Bữa ăn cho người cao tuổi ở Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại điểm y tế Thạch Bàn được cán bộ y tế để ý, giúp đỡ tận tình với những cụ có sức khỏe yếu. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Khu điều trị y học cổ truyền với những người có bệnh lý về đau cổ, vai, gáy. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy, sau khi cơ sở đi vào hoạt động, lãnh đạo thành phố yêu cầu tổng kết sau hai tháng để đánh giá, rút kinh nghiệm. Chỉ sau một tháng triển khai, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã làm việc với các sở, ngành nhằm xây dựng bộ hướng dẫn chuẩn để nhân rộng mô hình tại 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Không chỉ nhận được sự quan tâm của Hà Nội, mô hình còn thu hút nhiều địa phương như Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Trị và Lâm Đồng đến tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm, hướng tới phát triển mạng lưới cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại nhiều địa phương trong thời gian tới./.

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam