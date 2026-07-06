Chuyên gia Hà Lan: Khe Sanh đủ điều kiện trở thành điểm đến du lịch cà phê khác biệt của châu Á

06/07/2026

Sau hơn 25 năm tư vấn phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch bền vững tại hơn 20 quốc gia, chuyên gia du lịch người Hà Lan Harro Boekhold – người đề xuất ý tưởng Khe Sanh Coffee Tour với thông điệp "Make Coffee, Not War" ("Hãy tạo ra cà phê, chứ không phải chiến tranh") – nhận định Khe Sanh (Quảng Trị) sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành điểm đến du lịch cà phê khác biệt của châu Á. Theo ông, sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và vùng nguyên liệu Arabica chất lượng cao đã tạo nên lợi thế riêng mà không nhiều điểm đến trên thế giới có được.

Ông Harro Boekhold nhận định Khe Sanh sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành điểm đến du lịch cà phê khác biệt của châu Á. Ảnh: TTXVN phát