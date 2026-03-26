Chuyện Đình Vũ Thạch với Tổ nghề chạm khảm

26/03/2026

Tiếp nối dự án nghệ thuật cộng đồng “Chuyện Đình trong Phố”, triển lãm “Chuyện Đình Vũ Thạch với Tổ nghề chạm khảm” diễn ra tại di tích đình, đền Vũ Thạch là nỗ lực tiếp tục kể lại câu chuyện của những ngôi đình trong khu phố cổ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Thông qua các tác phẩm sáng tạo của nhiều nghệ sĩ, triển lãm mong muốn góp phần đánh thức những giá trị di sản văn hóa phong phú của Thăng Long Hà Nội.

Buổi workshop trải nghiệm nghề chạm khảm trong khuôn khổ "Chuyện Đình Vũ Thạch với Tổ nghề chạm khảm" tại di tích đình Vũ Thạch (Hà Nội).

Theo bà Trịnh Ngọc Trâm- Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết, di tích đình, đền Vũ Thạch là ngôi đình thứ 9 trong chuỗi triển lãm nghệ thuật kết hợp workshop, tọa đàm và chương trình nghệ sĩ lưu trú đã được tổ chức tại Hà Nội trong hơn hai năm qua. Đây không chỉ là một di tích lịch sử mà còn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nghề chạm khảm trai thủ công mỹ nghệ cao cấp từng làm nên danh tiếng cho khu vực hồ Lục Thủy là Hồ Gươm ngày nay.

Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn giới thiệu cho các em học sinh tìm hiểu về nghề chạm khảm.

Các em học sinh tham gia chương trình tour trải nghiệm, tìm hiểu về nghề chạm khảm tại di tích đình Vũ Thạch.

“Thông qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn khơi gợi lại những giá trị quý báu của các nghề từng có thời kỳ vàng son, đồng thời làm rõ mối quan hệ hữu cơ giữa di tích và nghề, giữa không gian tín ngưỡng và đời sống sáng tạo của người thợ thủ công”, bà Trâm chia sẻ.



Triển lãm giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật hiện đại của các nghệ sĩ Vũ Xuân Đông, Lê Đăng Ninh, Trương Hoàng Hải, Trương Thủy Tiên, Đỗ Hiệp và Nguyễn Thế Sơn. Các tác phẩm được lấy cảm hứng từ nghệ thuật chạm khảm truyền thống, đặt trong không gian cổ kính của di tích đình, đền Vũ Thạch, qua đó tái hiện phần nào đời sống của một phố nghề xưa.



Những sáng tạo này vừa gợi lại vẻ đẹp tinh xảo của nghề khảm trai truyền thống, vừa mang hơi thở của nghệ thuật đương đại. Nhờ đó, người xem có thể cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa ẩn chứa trong chính không gian đô thị nơi mình đang sống.

Hoạt động workshop tại triển lãm đã tạo cơ hội để công chúng có thể trực tiếp tìm hiểu nghề thủ công truyền thống.

