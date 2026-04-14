Chương mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam và Slovakia

14/04/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón trọng thể Thủ tướng Cộng hoà Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã đạt được các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực mang tính đột phá như kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI)... Đặc biệt, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, đánh dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia.

Chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia tới Việt Nam lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Thủ tướng Robert Fico là vị khách đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón trên cương vị Thủ tướng Chính phủ; cũng là nhà Lãnh đạo cấp cao EU đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Robert Fico đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam – Slovakia.

Thủ tướng Robert Fico cũng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hoà Slovakia Robert Fico, cùng Thủ tướng Robert Fico tham dự chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Slovakia. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Trong bầu không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện về tình hình mỗi nước, về quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai ngay các thỏa thuận đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực mang tính đột phá như kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng-an ninh, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác Chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Slovakia Robert Fico hội đàm và chứng kiến Lễ trao biên bản hợp tác giữa các bộ ngành của hai nước. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng; năng lượng, đặc biệt là năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và năng lượng tái tạo; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0". Về lao động, hai bên nhất trí sớm xem xét sớm đàm phán Hiệp định về lao động nhằm bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy dịch chuyển lao động chuyên môn cao; nhất trí xem xét tạo điều kiện thuận lợi và sớm đàm phán Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ của hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch đặc biệt là tăng lượng khách từ Slovakia đến Việt Nam cao hơn so với con số 18.000 khách du lịch của Slovakia đến Việt Nam hiện nay. Thủ tướng Slovakia đề xuất hai bên nghiên cứu sớm thiết lập đường bay thẳng giữa Brastislava - Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao đổi về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã công nhận cộng đồng người gốc Việt là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia. Thủ tướng khẳng định đây là tiền đề quan trọng để bà con an tâm sinh sống, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Slovakia. Hai bên cũng hoan nghênh việc thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Hai Thủ tướng tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia – Việt Nam năm 2026 và chứng kiến Lễ trao thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước . Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN - EU và ASEM.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố năm 2002 về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) và việc sớm đạt được một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực và thực chất.

Sau hội đàm, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược. Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Robert Fico vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đã cùng chứng kiến Lễ ký và trao 6 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương của hai nước.

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Slovakia sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới./.

Hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,73 tỷ USD, năm 2025 đạt 1,78 tỷ USD. Slovakia đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) vào tháng 2/2023. Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 140,87 triệu USD. Việt Nam hiện có 1 dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn 447.000 USD.

