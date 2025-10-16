Chuỗi chăn nuôi an toàn đưa nông nghiệp Hà Nội vươn ra thế giới

16/10/2025

Tại một trong những đô thị lớn và sôi động nhất Việt Nam, ít ai nghĩ rằng Hà Nội lại có thể trở thành điểm sáng về chăn nuôi an toàn, bền vững. Nhưng ngay giữa nhịp sống hiện đại, hàng nghìn trang trại và hợp tác xã nơi đây đang ngày ngày tạo ra những sản phẩm sạch, có truy xuất nguồn gốc, vừa phục vụ bữa ăn người dân Thủ đô, vừa mở “cánh cửa” đưa nông nghiệp Hà Nội vươn ra thị trường thế giới...

Hiện nay, nhiều hộ nông dân Hà Nội phát triển chăn nuôi gà với quy mô trang trại. Ảnh: Vũ Sinh /TTXVN

Hà Nội phát triển hơn 50 chuỗi chăn nuôi an toàn khép kín, truy xuất được nguồn gốc và cung ứng ổn định cho siêu thị,

cửa hàng tiện ích. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Tại xã Quốc Oai, Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm nổi tiếng với đàn 1.000 con lợn nuôi theo quy trình sinh học. Thịt lợn mang nhãn hiệu “Quốc Oai” đều đặn cung cấp cho thị trường Hà Nội mang về doanh thu hơn 1,5 tỷ đồng/tháng.

Ở quy mô lớn hơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Organic Green tại xã Thường Tín lại chọn cách xây dựng chuỗi khép kín: sản xuất thức ăn hữu cơ, liên kết hơn 300 trang trại, giết mổ, chế biến rồi phân phối qua hơn 100 cửa hàng bán lẻ. Từ miếng thịt mát cho đến những sản phẩm chế biến sẵn như xúc xích hay giò chả, tất cả đều minh bạch nguồn gốc, điều mà người tiêu dùng trong và ngoài nước ngày càng coi trọng.

Hà Nội hiện có hơn 6.000 trang trại và khoảng 20 chuỗi chăn nuôi lớn, sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Hà Nội đã hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung công nghệ cao, nuôi thâm canh mang lại giá trị cao.

Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở thịt tươi, nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn chế biến sâu. Ở xã Dân Hòa, Hợp tác xã Hoàng Long xây dựng thương hiệu “Chuỗi thực phẩm A-Z”, mỗi ngày đưa ra thị trường khoảng 2 tấn thịt lợn. Một nửa trong số đó được chế biến thành giò, chả, xúc xích, nem chua… cung cấp cho hệ thống siêu thị và bếp ăn tập thể. Việc này giúp ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Một điểm nhấn thú vị là mô hình trang trại vườn – ao – chuồng của ông Đặng Đình Tiên ở phường Chương Mỹ. Trên diện tích 11 ha, ông kết hợp nuôi gà sạch và cá tự nhiên theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Sản phẩm của ông hiện đã có mặt tại các siêu thị lớn như:Aeon, BRG hay Kmart. Với doanh thu 60 tỷ đồng/năm, trang trại không chỉ chứng minh hiệu quả kinh tế mà còn tạo việc làm cho 35 lao động nông thôn.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng -Trưởng phòng Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), thành phố đang khuyến khích các trang trại áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, sử dụng thảo dược thay thế kháng sinh, đồng thời di dời chuồng trại khỏi khu dân cư. Những mô hình nuôi gà Mía ở Sơn Tây hay bò sữa ở Tùng Thiện cho thấy hướng đi này vừa thân thiện môi trường vừa tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

Không ít nhà máy chế biến sản phẩm thịt ở Hà Nội được đầu tư công nghệ giết mổ và thiết bị sản xuất, chế biến thực phẩm

tiên tiến thế hệ mới. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Theo ông Tạ Văn Tường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đã xây dựng được hơn 50 chuỗi chăn nuôi an toàn khép kín, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và cung ứng ổn định cho hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích. Đây chính là nền tảng để Hà Nội mở rộng ra thị trường quốc tế, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm sạch và bền vững.

Hiện nay, Hà Nội có hơn 6.000 trang trại và khoảng 20 chuỗi chăn nuôi lớn. Sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao không chỉ nâng giá trị nông sản mà còn bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và tạo sinh kế cho hàng vạn lao động.

Hà Nội đang khẳng định vị thế mới: Thủ đô của một nền nông nghiệp xanh, an toàn và hướng tới tương lai.

Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với thách thức an toàn thực phẩm và biến đổi khí hậu, kinh nghiệm từ Hà Nội mang ý nghĩa tham khảo lớn. Thủ đô Việt Nam cho thấy một đô thị hiện đại vẫn có thể gìn giữ cân bằng: phát triển kinh tế song hành với bảo vệ môi trường và giữ vững bản sắc ẩm thực.

Từ những trang trại gà Mía ở ngoại ô cho đến những sản phẩm chế biến bày bán ở siêu thị quốc tế, Hà Nội đang khẳng định vị thế mới: một Thủ đô không chỉ của văn hóa và lịch sử mà còn của một nền nông nghiệp xanh, an toàn và hướng tới tương lai.

Bài : Hoàng Hà - Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam, Vũ Sinh/TTXVN

