Chung tay vì sức khỏe dinh dưỡng trẻ em

03/09/2025

Dưới mái Nhà văn hóa Đình làng Hồ (Thanh Hóa), Câu lạc bộ Dinh dưỡng Hồng Kỳ tập hợp các bà mẹ cùng học hỏi, chia sẻ kiến thức chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em một cách khoa học. Hoạt động do World Vision Việt Nam triển khai góp phần nâng cao sức khỏe trẻ em, lan tỏa thói quen dinh dưỡng và vệ sinh trong cộng đồng.

Các thành viên CLB Dinh dưỡng Hồng Kỳ sinh hoạt thường kỳ tại nhà văn hóa thôn.

Thành viên Ban chủ nhiệm CLB trao đổi nội dung sinh hoạt định kỳ với nhân viên World Vision Việt Nam.

2 giờ chiều một ngày giữa tuần, Nhà văn hóa Đình làng Hồ (xã Thường Xuân, Thanh Hóa) rộn rã tiếng cười. 20 bà mẹ và người chăm sóc trẻ nhỏ quây quần trong buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ Dinh dưỡng Hồng Kỳ.

Mở đầu, dưới sự hướng dẫn của Ban chủ nhiệm, các thành viên cùng ôn lại “6 bước rửa tay” chuẩn. Hàng người đứng sát bên nhau, từng cử chỉ rửa tay tỉ mỉ, đúng quy trình, xen lẫn tiếng nói cười vui vẻ.

CLB Dinh dưỡng Hồng Kỳ là một trong những mô hình hoạt động rất hiệu quả.

Tiếp đó, không khí càng sôi nổi với phần thảo luận nhóm. Nhiều bà mẹ chia sẻ bí quyết nấu cháo dinh dưỡng từ nguyên liệu sẵn có, mẹo khắc phục tình trạng trẻ biếng ăn hay cách chuẩn bị bữa sáng đủ chất cho con trước giờ đến trường. Những câu hỏi như “Trẻ mới ốm nên ăn gì?”, “Tháng thứ mấy sau sinh trẻ bắt đầu ăn dặm?” ... được bàn bạc sôi nổi, tạo sự gắn kết và đồng cảm giữa các thành viên.

Thành viên Ban chủ nhiệm giới thiệu những thực phẩm giàu dinh dưỡng, khuyến khích đưa vào khẩu phần ăn của trẻ.

Đặc biệt, trò chơi tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng là điểm nhấn của buổi sinh hoạt. Các đội hăng hái ghép tranh “bữa ăn cân đối”, nhận diện thực phẩm giàu đạm, vitamin, chất xơ từ những thẻ hình đầy màu sắc. Tiếng cổ vũ, tiếng hò reo khiến không khí thêm hào hứng, giúp kiến thức dễ nhớ, dễ áp dụng khi về nhà.

Câu lạc bộ Dinh dưỡng Hồng Kỳ là một trong những mô hình tiêu biểu do Tổ chức World Vision Việt Nam triển khai rộng khắp tại 16 tỉnh, thành phố. Tại đây, bên cạnh việc cung cấp tài liệu và dụng cụ hỗ trợ, cán bộ World Vision còn trực tiếp đồng hành, hướng dẫn và tư vấn, giúp Ban chủ nhiệm trở thành “người bạn” thân thiết, tin cậy của các bà mẹ, những người bảo trợ trẻ trong hành trình chăm sóc con trẻ.



Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận trước toàn thể Câu lạc bộ.

Chị Lê Thị Hải, thành viên Ban Chủ nhiệm chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ biết cách chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dưỡng chất mà còn học được nhiều trò chơi để trẻ thích thú hơn khi ăn. Mỗi buổi sinh hoạt thực sự là một niềm vui chung của cả nhóm.”

Nhiều năm qua, nhờ chính sách chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em của Nhà nước kết hợp hoạt động dự án hiệu quả, các bà mẹ ở làng Hồ ngày càng tự tin nuôi con khoa học, hình thành thói quen dinh dưỡng và vệ sinh tốt cho gia đình.

Gần 40 năm hoạt động tại Việt Nam, World Vision đã triển khai nhiều chương trình vì trẻ em, từ dinh dưỡng, nước sạch – vệ sinh đến bảo vệ trẻ trước bạo lực, xâm hại và hỗ trợ an toàn mạng. Các mô hình gần gũi như câu lạc bộ dinh dưỡng không chỉ cung cấp kiến thức mà còn gắn kết cộng đồng, giúp trẻ em lớn lên khỏe mạnh, an toàn.

Buổi sinh hoạt trở nên sinh động với các trò chơi lồng ghép kiến thức dinh dưỡng.

Thông qua các mô hình can thiệp toàn diện như chăm sóc 1.000 ngày đầu đời, tư vấn đúng đối tượng – đúng thời điểm, World Vision Việt Nam còn hỗ trợ sinh kế, lập quỹ xoay vòng giúp gia đình phát triển đời sống. Nhờ đó, nhiều bà mẹ ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận thông tin và dịch vụ thiết yếu để nuôi con an toàn, tự tin.

Những kết quả này đã góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, cải thiện thể trạng và sức đề kháng cho trẻ. Thành công của mô hình là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền, ngành y tế và tổ chức quốc tế, cùng chung tay xây dựng thế hệ trẻ em khỏe mạnh, hạnh phúc – một chiến lược bền vững, giàu tính nhân văn./.

Bài : Bích Vân - Ảnh : Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam