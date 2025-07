Chung kết DIFF – 2025: Đội pháo hoa của Trung Quốc giành ngôi vô địch

13/07/2025

Tối 12/7, bên dòng sông Hàn lung linh đã diễn ra đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF – 2025. Đội pháo hoa Jiangxi Yangfeng đến từ Trung Quốc với màn trình diễn hấp dẫn, nhiều cảm xúc đã xuất sắc giành ngôivô địch.

Lộng lẫy đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF-2025).

Đêm chung kết DIFF 2025 là cuộc so tài mãn nhãn giữa đội pháo hoa Z121 Vina Pyrotec của Việt Nam và đội Jiangxi Yangfeng của Trung Quốc. Đội Jiangxi Yangfeng chính là Á quân của mùa giải DIFF-2024; còn đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam lần đầu tiên tham dự và đã trở thành hiện tượng đặc biệt của cả mùa giải sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm đến từ các cường quốc pháo hoa thế giới như Phần Lan, Italy, Anh, Canada để vào Chung kết.

Với màn trình diễn mang chủ đề “Kỉ nguyên vươn mình”, đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam đã đem đến cho khán giả những màn pháo hoa rực rỡ, bùng nổ, đầy cảm xúc thể hiện một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khát khao vươn mình, phát triển và hội nhập. Ngay trong lần đầu tiên tham dự, Z121 Vina Pyrotech đã xuất sắc giành vị trí Á quân của mùa Lễ hội DIFF năm nay với phần thưởng trị giá 10.000 USD, đồng thời đánh dấu sự ra mắt của một đối thủ đáng gờm cho các mùa giải tới.

Màn trình diễn đầy ấn tượng của đội Quán quân Jiangxi Yangfeng đến từ Trung Quốc.

Trong khi đó, Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) đã khẳng định sức mạnh của một cường quốc pháo hoa trên thế giới bằng màn trình diễn “Đà Nẵng: Viên ngọc tỏa sáng, Thành phố tương lai”. Với các hiệu ứng ánh sáng đầy biến hóa, kết hợp một cách hoàn hảo với 10 bản nhạc đa sắc độ. Đặc biệt, đội Trung Quốc tạo bất ngờ khi lồng ghép ca khúc Việt “Bắc Bling” vào màn pháo sôi động, đồng bộ với loạt pháo quét tầng trung và thấp chạy ngang mặt nước, tạo hiệu ứng như vũ điệu ánh sáng kết nối giữa hai nền văn hóa. Màn kết “Mountain Call” vang lên giữa nền pháo chùm cao, lấp lánh vàng bạc kết hợp pháo kim tuyến liên hoàn, như khắc họa hình ảnh Đà Nẵng, một viên ngọc tỏa sáng trên bản đồ tương lai Châu Á. Màn trình diễn đã mang đến ngôi vô địch mùa giải DIFF 2025 cho đội pháo hoa Trung Quốc, với phần thưởng trị giá 20.000 USD.

Lễ hội DIFF 2025 cũng đã chứng kiến các màn trình diễn ấn tượng, sáng tạo của tất cả các đội thi, với chất lượng được đánh giá là vượt trội so với các năm trước. Ban tổ chức DIFF 2025 đã trao thêm 3 giải phụ, mỗi giải thưởng trị giá 5.000 USD. Trong đó, Giải thưởng “Sáng tạo” dành cho đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha); đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam) nhận giải “Khán giả yêu thích nhất” và đội pháo hoa Martarello Group S.L.R (đến từ Italy) nhận giải thưởng “Triển vọng”.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF-2025 với chủ đề "Đà Nẵng - Kỉ nguyên mới" diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 12/7, với 10 đội tham gia đến từ Việt Nam, Phần Lan, Anh, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Ý, Canada và Trung Quốc tranh tài trong 6 đêm.



Lần đầu tiên tham dự nhưng đội Z121 Vina Pyrotec của Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng nên đã đoạt ngôi vị Á quân mùa giải 2025.

Mùa Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 đã tạo hiệu ứng tích cực cho ngành du lịch của thành phố biển xinh đẹp. Theo số liệu thống kê nhanh, chỉ riêng dịp chung kết, lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ đạt khoảng gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kì 2024, trong đó khách quốc tế tăng tới 81% và khách nội địa tăng 18% so với cùng kì. Các khách sạn khu vực ven biển, trung tâm thành phố hầu như đã kín phòng với công suất gần 100%. Tính đến ngày 11/7/2025, lượng vé xem pháo hoa trên các tàu du lịch sông Hàn trong đêm chung kết đạt 90% công suất. Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đón tổng chuyến bay nội địa và quốc tế vượt kỉ lục của năm 2024. Thành phố cũng đã đón 171 chuyến bay trong ngày 11/7, tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2025. Những con số này đã chứng tỏ sức hút không ngừng nghỉ của Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng qua các năm.

Dòng sông Hàn trở nên lộng lẫy dưới những màn pháo hoa rực rỡ.

Được biết, trong thời gian tới, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục được đầu tư quy mô hơn, hấp dẫn và độc đáo hơn nhằm tạo động lực để thành phố thu hút du khách, phát triển kinh tế và xứng đáng với thương hiệu “Thành phố của sự kiện và lễ hội mang tầm khu vực và thế giới”./.