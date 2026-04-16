Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Italy

16/04/2026

Theo đặc phái viên TTXVN, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, sáng 15/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Rome, lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Italy Lorenzo Fontana. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Sergio Mattarella, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana, tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Licia Ronzulli. Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Italy Licia Ronzulli. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp lãnh đạo các chính đảng, chính quyền và tổ chức quốc tế tại Italy. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Và nhiều hoạt động khác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Italy. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, lãnh đạo hai nước cho rằng, Việt Nam - Italy cần tăng cường hợp tác không chỉ ở các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục mà cần được mở rộng sang các thế mạnh mũi nhọn của Italy như thời trang, kinh tế số, kinh tế xanh và năng lượng…

Trao đổi về các phương hướng nhằm hướng tới nâng cấp quan hệ song phương trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị. Hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng thời phát huy vai trò của Quốc hội trong việc đôn đốc, triển khai các thỏa thuận song phương và cam kết cấp cao.

Tại thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO); tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italy - Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italy; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italy…

Tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa Thánh, Hồng y Pietro Parolin.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo được sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt đường hướng “đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với non sông”. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đức Giáo hoàng và Tòa thánh tiếp tục cùng quan tâm và củng cố hơn nữa niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Tòa Thánh lên giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình và thịnh vượng chung của nhân loại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tòa Thánh, Hồng y Pietro Parolin. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Với các hoạt động thực chất, chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italy, qua đó củng cố, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italy đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực./.