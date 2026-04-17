Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-152) tại Thổ Nhĩ Kỳ

17/04/2026

Chiều 15/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152 thể hiện Quốc hội Việt Nam luôn đi đầu, tích cực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ IPU; chủ động đề xuất, thúc đẩy nhiều sáng kiến, đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU, sẵn sàng cùng với Nghị viện các nước thành viên và IPU thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU nhằm góp phần duy trì hòa bình, bảo đảm phát triển bền vững vì lợi ích của các dân tộc trên toàn thế giới.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tiến hành một số hoạt động song phương nhằm tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, thúc đẩy thực chất quan hệ song phương hai nước nói chung.

Dưới đây là những hình ảnh về các hoạt động nổi bật của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại IPU-152 và Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày vừa qua do phóng viên TTXVN gửi về.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại IPU-152. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ các đại biểu dự IPU-152. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Lãnh đạo Nghị viện các nước dự IPU - 152. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN