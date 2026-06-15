Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đối ngoại Quốc hội góp phần hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển

Theo Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng, đó là đối ngoại cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phải chủ động tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tranh thủ tối đa các nguồn lực, điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đối ngoại không chỉ góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa mà còn phải trở thành động lực quan trọng của phát triển.

“Với chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại Quốc hội phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Đối ngoại Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước, mà còn phải góp phần kiến tạo vị thế đó. Đây cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đối ngoại Quốc hội nhiệm kỳ khóa XVI”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nêu rõ phương châm: “Ba cơ quan, một mục tiêu: tham mưu và phục vụ tốt nhất hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác phối hợp phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khâu nghiên cứu, dự báo và tham mưu chủ trương, thay vì chỉ xử lý công việc khi phát sinh.

Quán triệt tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nhận thức đúng tầm về vị trí của đối ngoại Quốc hội trong tổng thể nền đối ngoại toàn diện, hiện đại của đất nước. Theo đó, đối ngoại Quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “đối ngoại phục vụ quan hệ” sang “đối ngoại kiến tạo phát triển”; phát huy tinh thần “tự chủ chiến lược” và “tự cường” trong ngoại giao nghị viện. Quốc hội cần chủ động thúc đẩy hợp tác lập pháp, trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, tiếp thu thực tiễn tốt của thế giới để hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, đồng thời tranh thủ tri thức, khoa học công nghệ và các điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ phát triển đất nước.