Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam

28/07/2026

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/7/2026. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Sáng nay, 28/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuhia Samdech Khuon Sudary. Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary.

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary





Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary



Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary cùng đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN