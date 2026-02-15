Chợ hoa Hàng Lược – Sắc Tết giữa lòng phố cổ Hà Nội

15/02/2026

Chợ hoa xuân Hàng Lược từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng mỗi dịp Tết đến xuân về của người dân Hà Nội. Năm 2026, chợ hoa vẫn giữ nguyên vẻ nhộn nhịp quen thuộc, nhưng đồng thời mang thêm sức sống mới khi lượng người dân và du khách đổ về đông hơn, tạo nên không khí rộn ràng ngay từ những ngày đầu mở chợ.

Xuân về trên chợ hoa Hàng Lược, Hà Nội. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Nằm giữa lòng khu phố cổ Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược không chỉ là nơi mua bán hoa, cây cảnh mà còn là “điểm hẹn ký ức” của nhiều thế hệ người dân Thủ đô. Dọc con phố nhỏ, những gian hàng san sát bày đủ sắc hoa truyền thống: đào Nhật Tân với cành nụ hồng phơn phớt, quất cảnh trĩu quả vàng óng, cúc vàng rực rỡ, lay ơn đỏ thắm, violet tím dịu dàng… Tất cả hòa quyện tạo thành một bức tranh mùa xuân sống động, ngập tràn hương sắc.

Chợ hoa nhộn nhịp bầu không khí Tết. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Điểm đặc biệt của chợ hoa năm nay là không khí mua sắm xen lẫn trải nghiệm văn hóa. Người già thong thả lựa cành đào đẹp để bày bàn thờ gia tiên, các bà các mẹ tỉ mỉ chọn từng bó hoa tươi, trong khi giới trẻ lại thích thú check-in giữa sắc hoa rực rỡ và không gian cổ kính của phố phường Hà Nội. Những chiếc xe máy, xe đạp chở đầy hoa chạy chầm chậm, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng cười nói rộn ràng tạo nên bản hòa âm Tết rất riêng mà chỉ Hàng Lược mới có.

Sản vật ngày Tết. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh các loại hoa quen thuộc, năm 2026 ghi nhận sự đa dạng hơn về mẫu cây cảnh mini, tiểu cảnh trang trí và các loại hoa nhập về phục vụ thị hiếu hiện đại. Tuy vậy, nét đẹp truyền thống vẫn là điều giữ chân người dân. Nhiều tiểu thương cho biết dù giá hoa có nhích lên so với năm trước, nhưng sức mua vẫn tốt bởi người Hà Nội vẫn giữ thói quen “đi chợ hoa” như một nghi thức không thể thiếu trước thềm năm mới.

Không chỉ có hoa, chợ Hàng Lược còn gợi nhắc một Hà Nội xưa với những mái ngói rêu phong, những con phố nhỏ giao nhau như Hàng Mã, Hàng Khoai, Hàng Rươi… Trong dòng người tấp nập, dễ bắt gặp hình ảnh những cụ già khoác áo ấm đi chậm rãi, tay cầm cành đào nhỏ, hay những gia đình trẻ dẫn con đi chọn quất, chọn hoa như một cách dạy trẻ về phong tục Tết truyền thống. Nhiều du khách nước ngoài cũng dừng lại khá lâu, thích thú quan sát cảnh mua bán và ghi lại những khoảnh khắc đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Mọi người hân hoan đi sắm Tết. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Khi đêm xuống, chợ hoa Hàng Lược càng trở nên lung linh trong ánh đèn vàng. Những gian hàng vẫn sáng rực, dòng người vẫn tấp nập, mang theo cảm giác vừa náo nhiệt vừa hoài niệm. Trong tiết trời se lạnh cuối năm, hương thơm của hoa tươi hòa cùng mùi trầm, mùi lá mùi già thoảng qua càng khiến không khí Tết thêm rõ rệt. Giữa nhịp sống hiện đại, chợ hoa Hàng Lược năm 2026 vẫn là nơi lưu giữ hồn Tết Hà Nội – một góc phố nhỏ nhưng chất chứa cả mùa xuân./.