Chính sách đảm bảo quyền con người của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận

15/10/2025

Toàn cảnh phiên họp toàn thể bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

*Phóng viên: Việt Nam vừa tái trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026–2028 với số phiếu cao nhất Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương. Xin Thứ trưởng chia sẻ ý nghĩa của sự kiện này đối với đối ngoại và vị thế quốc tế của Việt Nam?



*Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Đây là kết quả hết sức vui mừng và đáng tự hào. Đây chính là sự ghi nhận cao nhất của cộng đồng quốc tế đối với chính sách, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cũng như những thành quả mang tính lịch sử của đất nước ta trong suốt 80 năm kể từ khi giành được độc lập và 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt trong việc bảo đảm quyền con người. Đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng ta để có được độc lập, tự do, thống nhất đất nước, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trong đó con người luôn là trung tâm của mọi chính sách, mọi đường lối, vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển. Đó là quyết tâm để người dân không ai bị bỏ lại phía sau, được thụ hưởng đầy đủ nhất những thành tựu của đất nước về phát triển bền vững, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Các tín hữu ở bản Sin Suối Hồ phát triển kinh tế nhờ trồng địa lan. Ảnh: Tất Sơn/Bảo ảnh Việt Nam

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là cơ sở hàng đầu Việt Nam về ghép chi để điều trị cho những người cụt chi. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Đây cũng là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam đóng góp vào công việc chung của Liên hợp quốc, trong đó có một trụ cột rất quan trọng là bảo đảm quyền con người. Chúng ta đã tham gia rất nhiều cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc về hòa bình an ninh, kinh tế xã hội và sắp tới lần thứ ba đảm nhiệm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.



Trong quá trình tham gia các cơ chế của Liên hợp quốc, Việt Nam luôn khẳng định cách tiếp cận nhất quán là nghĩa vụ bảo vệ quyền con người trước hết là trách nhiệm của mỗi quốc gia, đồng thời cần thúc đẩy trao đổi, hiểu biết lẫn nhau, tăng cường chia sẻ những giá trị chung, thúc đẩy những giá trị phổ quát của quyền con người, đảm bảo mỗi người dân, mỗi dân tộc đều được hưởng những quyền cơ bản nhất, được sống trong một thế giới hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, xanh, sạch, văn minh, phồn vinh và phát triển.

Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh Điện Biên tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân các dân tộc trên địa bàn. Ảnh: TTXVN

*Phóng viên: Xin Thứ trưởng chia sẻ về những nguyên nhân, yếu tố làm nên thành công của Việt Nam tại cuộc bầu cử vừa qua?

*Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Nguyên nhân căn bản nhất để chúng ta có được kết quả này chính là thành tựu của đất nước sau 80 năm giành được độc lập và 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Chưa bao giờ Việt Nam có được vị thế, cơ đồ, tiềm lực như ngày nay, chưa bao giờ người dân Việt Nam được thụ hưởng các quyền đầy đủ, toàn diện như hiện nay, trong đó có quyền sống trong một đất nước hòa bình, ổn định, độc lập, tự chủ, phát huy được hết phẩm chất về trí tuệ, nơi người dân luôn được đặt ở trung tâm của sự phát triển, hưởng thụ giá trị quyền căn bản nhất của mình, từ các quyền dân sự, chính trị đến các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, quyền sức khỏe, giáo dục, đi lại, được tiếp cận với văn minh, trí tuệ nhân loại.

Nguyên nhân thứ hai chính là chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã tạo ra cục diện đối ngoại toàn diện và thuận lợi. Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, có mạng lưới rộng khắp các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Nhờ vậy, ta đạt được sự tin cậy, ủng hộ cao của tất cả các quốc gia trong tham gia công việc chung của Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành trong công tác vận động và con số 180 quốc gia ủng hộ Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền đã nói lên tất cả.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn của các cơ quan Thông tấn, báo chí về việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Ảnh: An Đăng - TTXVN

*Phóng viên: Nhiều dự báo cho rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều thách thức đối với quyền con người trên thế giới. Trong bối cảnh đó, xin Thứ trưởng cho biết Việt Nam sẽ phát huy vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền như thế nào?

*Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Việc bảo đảm quyền con người là trách nhiệm của mỗi quốc gia với người dân, công dân của nước mình. Đối với Việt Nam, trước hết cần phải nỗ lực triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quyền con người, về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số, bảo đảm để người dân được thụ hưởng những thành tựu của kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng. Qua đó, chúng ta lan tỏa những nỗ lực về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ra cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên hợp quốc và Hội đồng Nhân quyền đang gặp nhiều thách thức do chia rẽ, xung đột giữa các quốc gia, giữa các giá trị, nền văn hóa, trách nhiệm của Việt Nam càng lớn hơn. Chúng ta cần phải tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực và có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, để các nước cùng chung tay chia sẻ giá trị chung, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết để thúc đẩy những giá trị phổ quát về quyền con người để người dân trên toàn thế giới được sống trong một thế giới hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, ứng phó kịp thời với thách thức toàn cầu. Để làm được điều này, chúng tôi mong rằng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành liên quan và có sự chia sẻ, ủng hộ phối hợp của người dân để Việt Nam có thể gánh vác được nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế hết sức cao cả, quan trọng và có ý nghĩa tại Hội đồng nhân quyền.

*Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!