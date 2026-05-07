Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Bản anh hùng ca vang vọng mãi

07/05/2026

Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, vì độc lập tự do trong thế kỷ XX, một trong những trận quyết chiến chiến lược, hội tụ đầy đủ nhất sức mạnh của dân tộc và thời đại trong lịch sử oanh liệt đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, là bản anh hùng ca vang vọng mãi đến muôn đời, tiếp lửa cho các thế hệ sau kế thừa truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 12/1953, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở mặt trận có tính chất chiến lược: Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm quân viễn chinh tinh nhuệ Pháp ở Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu - TTXVN



Lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm của quân Pháp tại Điện Biên Phủ, ngày 7/5/1954. Ảnh: Triệu Đại - TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp (bên trái, phía sau) cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh chiến dịch bàn bạc kế hoạch tác chiến. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Quân pháp nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ.Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến Chiến dịch Điên Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Các đơn vị bộ đôi băng rừng, lội suối tiến vào Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Đoàn xe thồ trên đường vận chuyển lương thực phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh Tư liệu - TTXVN

Kéo pháo ra khỏi trận địa, chuyển từ phương án “Đánh nhanh, thắng nhanh” sang “Đánh chắc, thắng chắc” là quyết định rất khó khăn nhưng vô cùng sáng suốt của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa trước khi phát lệnh nổ súng tấn công Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Đơn vị pháo hạng nặng được đưa vào trận địa an toàn, sẵn sàng để ngày 13/03/1954 dội bão lửa xuống đầu quân Pháp, mở đầu chiến dịch tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Các chiến sĩ xung kích của ta đang tấn công một vị trí của địch trên khu đồi C. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Quang cảnh khu đồi Độc Lập sau khi ta tiêu diệt hoàn toàn vị trí này ngày 14/3/1954. Các chiến sĩ xung kích phất cao lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” trên nóc hầm chỉ huy của địch. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Bộ đội vượt cầu Mường Thanh đánh chiếm hang ổ cuối cùng của địch tại cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Tướng De Castries cùng toàn bộ Bộ Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra đầu hàng. Ảnh: Triệu Đại - TTXVN

Áp giải tù binh Pháp tại Điện Biên Phủ về tuyến sau. Ảnh: Triệu Đại - TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ” cho cán bộ, chiến sĩ lập công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu - TTXVN

Hội nghị Giơnevơ về hòa bình ở Đông Dương diễn ra từ ngày 8/5 đến 21/7/195 tại Giơnevơ ngay sau khi Pháp thất thủ tại Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu - TTXVN