Chiến dịch 500 ngày đêm: Nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở cao điểm 685 và A5 tại Tuyên Quang

30/06/2026

Chiều 29/6/2026, tại xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang làm lễ đưa hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tại mặt trận Vị Xuyên về Nhà chờ của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tìm thấy tại điểm cao 685 (thôn Nặm Ngặt), gồm 2 hài cốt đơn và 1 mộ tập thể tại A5 (thôn Giang Nam) cùng nhiều di vật liên quan được đưa về bảo quản, phục vụ công tác xác minh thông tin, tìm kiếm thân nhân và tổ chức các hoạt động tri ân theo quy định.

Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang làm lễ đưa hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm cao 685 (thôn Nặm Ngặt) về nhà chờ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và các cán bộ, chiến sĩ tri ân các liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang làm lễ đưa hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm cao 685 (thôn Nặm Ngặt) về nhà chờ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN