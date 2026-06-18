Chiến dịch 500 ngày đêm: Cao Bằng số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Trùng Khánh

18/06/2026

Công tác số hóa thông tin đối với 17 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính được triển khai đúng quy trình, khoa học.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh, xã Trùng Khánh từ ngày 18-21/6/2026.

Việc lấy mẫu 17 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Trùng Khánh được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật; sau khi hoàn thành sẽ tổ chức an táng lại hài cốt liệt sỹ và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng. Tổ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ thực hiện đối chiếu, so sánh ký hiệu mộ trong hồ sơ với thực tế; xác định chính xác lô, hàng, thứ tự mộ; ghi nhận đầy đủ thông tin, chụp ảnh mộ và lưu trữ hồ sơ. Việc lấy mẫu 17 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Trùng Khánh được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật; sau khi hoàn thành sẽ tổ chức an táng lại hài cốt liệt sỹ và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng. Tổ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ thực hiện đối chiếu, so sánh ký hiệu mộ trong hồ sơ với thực tế; xác định chính xác lô, hàng, thứ tự mộ; ghi nhận đầy đủ thông tin, chụp ảnh mộ và lưu trữ hồ sơ.

Công tác số hóa thông tin đối với 17 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính được triển khai đúng quy trình. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Lực lượng lựa chọn mẫu, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Các khâu thiết lập phân khu, kiểm soát chéo, lựa chọn mẫu, lấy mẫu, đóng gói sơ cấp, gắn mã, chụp ảnh, lập biểu mẫu và bàn giao đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, bảo quản và giám định ADN sau này.