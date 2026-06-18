Chiến dịch 500 ngày đêm: Cao Bằng số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Trùng Khánh
Công tác số hóa thông tin đối với 17 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính được triển khai đúng quy trình, khoa học.
Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh, xã Trùng Khánh từ ngày 18-21/6/2026.
Các khâu thiết lập phân khu, kiểm soát chéo, lựa chọn mẫu, lấy mẫu, đóng gói sơ cấp, gắn mã, chụp ảnh, lập biểu mẫu và bàn giao đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, bảo quản và giám định ADN sau này.