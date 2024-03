Chic Chillax - nơi thương nhớ đồng quê xứ Quảng

20/03/2024

Thay vì những không gian thưởng thức cà phê đường phố ồn ào, náo nhiệt như thường thấy thì giờ đây mô hình những quán cà phê mang phong cách đồng quê đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì ở đó người ta tìm thấy sự thư giãn bình yên, một liệu pháp chữa lành chứng quá tải của đời sống đô thị thời hiện đại. Và đó chính là sự thú vị mà Chic Chillax, một không gian thưởng thức cà phê mang đậm phong vị đồng quê xứ Quảng mà nhiều người khó có thể bỏ qua khi đến với phố cổ Hội An.

Khung cảnh đậm chất đồng quê của Chic Chillax nơi vùng ngoại ô phố Hội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Quán cà phê Chic Chillax không có địa chỉ chính xác nhưng không vì thế mà khó tìm bởi nó cách phố cổ Hội An chỉ chừng 4 cây số. Quán nằm trong một ngôi làng thuộc phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Từ phố cổ Hội An, bạn có thể đi theo đường Trần Hưng Đạo, sau đó đi tiếp theo đường Cửa Đại, đến chỗ giao nhau với đường Nguyễn Trãi thì rẽ vào một đoạn rồi hỏi thì ai cũng biết Chic Chillax. Hoặc dễ dàng nhất là bạn có thể dùng các ứng dụng chỉ đường trên điện thoại là cũng có thể tự đi đến tận nơi.



Chic Chillax nằm ngay bên cạnh một cánh đồng lúa mênh mông bát ngát đậm chất hương đồng gió nội nên dễ gây thương nhớ với những hình ảnh giàu tính hoài niệm về làng quê với cảnh đồng lúa, bờ tre, cánh diều vi vu trong chiều lộng gió... Mặc dù mới khai trương vào đầu năm 2022 nhưng Chic Chillax đã nhanh chóng lọt top các quán cà phê đẹp nổi tiếng ở Hội An, một điểm đến lí tưởng dành cho những ai yêu thích phong cảnh đồng quê êm ả để tránh xa cái sự quay cuồng, ồn ào nơi phố thị đông người.

Chic Chillax đem đến cho thực khách sự trải nghiệm thú vị về vùng thôn quê vùng ngoại ô phố Hội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Quán là một dãy nhà gỗ hai tầng nằm trên vùng đất rộng hơn 3.000 mét vuông với một cái "view" tiền cảnh không thể đẹp hơn về phía cánh đồng lúa lúc nào cũng lộng gió. Kiến trúc quán khá đơn giản nhưng gần gũi, thân thuộc và đẹp mắt với các tông màu xanh đỏ tươi vui cùng với mái lá, những hàng cột gỗ, bốn phía thoáng đãng với sự điểm tô bằng những hàng lan can dài và các cánh cửa gỗ cũ chủ yếu để trang trí chứ không có công dụng đóng mở như những cánh cửa bình thường.



Bàn ghế cũng là những bộ sa lông cũ hoặc những chiếc ghế gỗ giản tiện, thô mộc. Tuy nhà cửa, đồ đạc trang trí, bày biện đơn giản, đa phần là đồ cũ được tái chế tận dụng nhưng sự phối màu trẻ trung, vui mắt mang chút hoài cổ cho thấy cái gu thẩm mĩ tinh tế của người chủ quán.

Gam màu tươi trẻ và các điểm nhấn thú vị từ những ô cửa sổ rộng của Chic Chillax. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Điểm cộng của quán chính là không gian mở như ôm trọn lấy toàn bộ khung cảnh cánh đồng lúa ở phía trước. Từ trong quán, dù ở bất cứ vị trí nào, từ tầng một cho đến tầng hai, thực khách đều có thể thu vào tầm mắt vẻ đẹp bất tận của cánh đồng và tận hưởng những làn gió thấm đẫm hương thơm ngọt ngào của lúa.



Trên cánh đồng có một sân khấu nổi, con đường bằng gỗ chạy uốn lượn nhấp nhô trên mặt lúa và những tiểu cảnh đẹp gợi nhớ về khung cảnh đồng quê như cầu tre, cây rơm, cánh diều, chuồn chuồn tre, quạt gió… tạo thành điểm nhấn của không gian trước quán và cũng là điểm dạo chơi, chụp ảnh và thưởng thức các loại hình nghệ thuật dành cho thực khách.



Khung cảnh cánh đồng lúa của Chic Chillax mỗi mùa một khác, đó là vẻ đẹp của cánh đồng lấp loáng nước khi vào vụ cấy, là màu xanh mướt khi lúa đương thì con gái, hoặc vàng óng ả của mùa lúa chín... nên cũng đem đến cho thực khách những sự trải nghiệm thú vị về cảnh sắc, thời gian, mùa vụ khi đến với quán cà phê này.

Phong cách đồng quê của Chic Chillax được xem như một điểm nhấn thú vị trong hành trình du lịch xanh của xứ Quảng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Trong không gian êm ả đậm chất đồng quê ấy, thực khách vừa có thể thưởng thức những thức uống hấp dẫn như cà phê, sinh tố, nước trái cây… hoặc các món ăn nhẹ mang đậm hương vị đồng quê xứ Quảng như bánh khoái, bánh mì, mì quảng, hủ tiếu… vừa tận hưởng sự thư thái, nhẹ nhàng, trong lành và thoáng đãng của thiên nhiên.



Với chất đồng quê, Chic Chillax chính là điểm trải nghiệm thú vị về lối sống bình an, nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên nhiên… điều mà giờ đây không còn dễ tìm thấy trong vòng quay hỗn loạn của nhịp sống thời hiện đại./.