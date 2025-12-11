Cháo hàu – viagra của biển

Cháo hàu là món ăn quen thuộc, hấp dẫn, giàu dường chất và được ví như loại viagra tự nhiên mang hương vị biển cả của người Việt.

Hàu là loại hải sản đặc trưng và có nhiều ở các vùng biển Việt Nam. Hàu giàu dưỡng chất, dễ chế biến và có thể chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng, hấp dẫn khác nhau như hàu nướng mỡ hành, hàu nướng bơ tỏi, hàu nướng phô mai, hàu chiên trứng, hàu sashimi, hàu hấp, canh hàu... và đặc biệt là cháo hàu, món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng, thơm ngon, béo ngậy đầy hấp dẫn.

Cháo hàu là món ăn giàu dinh dưỡng, được ví như viagra tự nhiên mang hương vị biển cả của người Việt. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Việt Nam có nhiều vùng biển và vùng nước lợ có nguồn nước ấm, trong lành, giàu phù du nên rất lí tưởng để nuôi hàu. Dọc theo chiều dài đất nước hầu như địa phương nào có biển cũng có thể nuôi được loài hải sản này. Đặc biệt, dọc theo vùng duyên hải miền Trung, các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Bình Định (nay là Gia Lai), Khánh Hòa, Phú Yên (nay là Đăk Lăk)... rất nổi tiếng với loại hải sản này.

Những con hàu sữa tươi ngon, béo mập làm nên món cháo hàu thơm ngon, bổ dưỡng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Theo các nghiên cứu, hàu rất giàu dinh dưỡng, là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin D, sắt, magie và selen, đặc biệt là protein, kẽm, đồng, vitamin B12 và omega-3, có lợi cho tim mạch, xương khớp và chức năng não bộ. Đặc biệt, theo kinh nghiệm dân gian của người Việt, hàu còn được ví như nguồn viagra tự nhiên giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện sinh lí cho nam giới nên trở thành món ăn đặc biệt khoái khẩu của cánh mày râu.

Cháo hàu là món ăn hấp dẫn, dễ chế biến. Chỉ cần một ít hàu sữa, loại hàu to, thịt béo, có màu trắng đục như sữa cùng với ít gạo tẻ, hoặc có thể cho thêm đậu xanh, hạt sen... tùy theo sở thích và một số loại gia vị cơ bản như hành tím, hành lá, rau mùi, gừng, hạt tiêu, nước mắm... là đã có thể chế biến được món cháo hàu thơm ngon, béo ngậy.

Các nguyên liệu chế biến đi kèm khá dễ kiếm như hành tươi, hành tím khô, gừng tươi... Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Cách chế biến khá đơn giản. Gạo đem nấu nhừ thành cháo; thịt hàu xào sơ qua với dầu hoặc mỡ, nêm thêm chút nước mắm hoặc gia vị. Cháo chín tới thì cho hàu đã xào vào đun sôi lại, sau đó cho thêm hành, mùi, hạt tiêu và nêm nếm lại cho vừa ăn là được.

Và đương nhiên sẽ không thiếu loại nguyên liệu chính là gạo tẻ và nước mắm ngon. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Cháo hàu ăn ngon khi còn nóng, hương vị thơm ngọt, có vị béo đặc trưng của hàu. Cháo hàu có thể ăn vào bất cứ mùa nào dù rét hay nóng đều hợp. Thú vị nhất là được ngồi bên bờ biển lộng gió thưởng thức một tô cháo hàu nóng hổi dậy mùi thơm của hành, mùi, hạt tiêu và thấm đẫm hương vị mặn mòi của biển cả trong từng miếng thịt hàu béo ngậy sẽ khiến cho người thưởng thức cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Đặc biệt, cháo hàu là món ăn rẻ tiền và dễ kiếm, chỉ với giá chừng 50 đến 100 nghìn đồng, tức chưa đến 5 đô la một tô, và có thể tìm thấy ở bất cứ quán hải sản nào. Vì thế du khách đến với Việt Nam xin đừng bỏ qua món ăn đầy hấp dẫn và thú vị này./.