Chàng trai biến góc phố Hà Nội thành mô hình thu nhỏ sống động

13/10/2025

Từ một công việc làm sa bàn khởi đầu đầy tình cờ, Nguyễn Văn Cường đã tìm thấy một con đường riêng để thể hiện đam mê sáng tạo. Với đôi tay khéo léo và trái tim say mê, Cường biến những góc phố thân quen của Hà Nội thành những mô hình thu nhỏ sống động, mang đậm hơi thở văn hóa đô thị Việt Nam.

Chàng trai trẻ sinh năm 2000 Nguyễn Văn Cường là người sáng tạo ra những mô hình đường phố Hà Nội thu nhỏ

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, Nguyễn Văn Cường chọn bắt đầu công việc tại một công ty chuyên làm sa bàn kiến trúc. Chính những tháng ngày tỉ mẩn với từng chi tiết nhỏ đã rèn luyện cho anh sự khéo léo, tính tỉ mỉ và con mắt tinh tế về không gian.

Trong thời gian làm việc, Cường đã tự mày mò và làm ra mô hình về ngôi nhà của gia đình bố mẹ ở Thanh Hóa. Đó cũng là sản phẩm đầu tay mà Cường được mọi người biết đến và cũng là mô hình mà Cường làm với thời gian lâu lên đến 1 tháng.

Một buổi chiều lang thang trên phố cổ Hà Nội, dừng chân bên quán nước vỉa hè với những bức tường loang lổ, bóng đèn cũ kỹ, bộ ấm chén quen thuộc, Cường bất chợt nhận ra đó không chỉ là vật dụng vô tri mà còn ẩn chứa cả một câu chuyện về thời gian và con người. Từ những bức ảnh chụp vội, Cường đã tái hiện nên mô hình “Vỉa hè Hà Nội”

Cường tỉ mỉ trong từng chi tiết của mô hình sản phẩm.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là Cường chưa từng qua trường lớp mỹ thuật chính quy nào. Anh tự học, tự mày mò, biến kiến thức và cảm xúc thành sản phẩm. Mỗi mô hình đều được cậu chăm chút từ ý tưởng, phác thảo 3D, lựa chọn nguyên liệu, cắt ghép cho tới khâu sơn màu cuối cùng với thời gian làm hoàn thiện từ 5 đến 15 ngày.

“Mỗi mô hình với em là một tác phẩm duy nhất. Em không nhân bản hay sản xuất hàng loạt vì mỗi sản phẩm đều chứa đựng một câu chuyện và cảm xúc riêng,” Cường chia sẻ.

Các tác phẩm của Cường làm đều thấy được tính sáng tạo trong từng chi tiết. Từ những vết nứt trên tường, mảng rêu phong, chiếc lá rụng trên vỉa hè đều được tái hiện sinh động. Cường còn tận dụng vật liệu tái chế như giấy vụn, gỗ, vải, lá cây khô… để tăng độ chân thực.

Cường kiểm tra lại mô hình sản phẩm đã được làm gần hoàn thiện.

Hiện Nguyễn Văn Cường đã làm được khá nhiều mô hình được nhiều khách Việt Kiều và người Hà Nội tìm đến mua như “Vỉa hè Hà Nội”, “Phố cổ Hà Nội” và “Bánh mì”. Cường cho biết việc làm mỗi mô hình là cậu muốn lưu giữ và tái hiện văn hóa đô thị Việt Nam qua từng chi tiết nhỏ. Mỗi mô hình đều chứa đựng ký ức, câu chuyện và nếp sống bình dị.

Trong số các tác phẩm, mô hình “Xe bánh mì” là tác phẩm Cường tâm đắc nhất. Không chỉ là hình ảnh quen thuộc của món ăn đường phố, nó còn gợi lên cả sự tất bật của người mưu sinh và hương vị thân thuộc của ký ức Hà Nội.

Những mô hình thu nhỏ của Nguyễn Văn Cường không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là những mảnh ký ức.

Cường chia sẻ: “Em mong muốn có thể tổ chức một triển lãm riêng, giới thiệu bộ sưu tập đến công chúng, đồng thời lan tỏa niềm cảm hứng đến những người yêu văn hóa và nghệ thuật thủ công. Niềm vui của em không chỉ là tạo ra mô hình, mà còn là truyền cảm hứng để mọi người cùng nhìn lại, trân trọng vẻ đẹp đời sống và văn hóa Việt Nam.”.

Những mô hình thu nhỏ của Nguyễn Văn Cường không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là những mảnh ký ức, những câu chuyện bình dị mà khách hàng nào tìm mua cũng có thể bắt gặp bóng dáng mình trong đó. Bằng sự kiên nhẫn và đam mê, chàng trai trẻ đã biến những điều giản dị của đời sống thành tác phẩm có hồn, khẳng định rằng nghệ thuật đôi khi không cần tìm ở những điều lớn lao, mà hiện hữu ngay trong những góc phố thân quen của quê hương./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam