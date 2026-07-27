Cầu vượt cửa biển Thuận An - biểu tượng mới của một đô thị Huế hiện đại

27/07/2026

Cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36 km, quy mô 4 làn xe, mặt cầu rộng 20–23,5m cùng hệ thống chiếu sáng hiện đại, chính thức được thông xe vào dịp 30/4/2026, là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung. Cầu Thuận An không chỉ đảm bảo năng lực giao thông, mà còn tạo dấu ấn kiến trúc mới cho cố đô Huế. Đồng thời có ý nghĩa chiến lược, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy kinh tế – du lịch khu vực, nằm trong tổng thể tuyến đường ven biển kết nối Quốc lộ 49B với Quốc lộ 49A, xóa bỏ sự chia cắt lâu nay giữa hai bờ cửa biển Thuận An – nơi từng phụ thuộc vào đò ngang trong nhiều năm.

Đường dẫn lên cầu trong khung cảnh tuyệt đẹp của phá Tam Giang. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN