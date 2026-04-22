Cao Bằng: Vẻ đẹp văn hóa độc đáo và thiên nhiên kỳ vĩ

22/04/2026

Cao Bằng, mảnh đất địa đầu Tổ quốc, tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt khi lần thứ ba liên tiếp lọt vào danh sách "Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam" do nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com công bố trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards 2026. Sự ghi nhận này không chỉ tôn vinh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, di sản văn hóa phong phú mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần hiếu khách, chân thành của người dân nơi đây.

Việc Cao Bằng ba năm liền có mặt trong danh sách các điểm đến thân thiện nhất Việt Nam cho thấy một sức hút bền vững, được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố quan trọng.



Cao Bằng nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, mang đậm nét hoang sơ và hùng vĩ. Thác Bản Giốc - một trong những thác nước đẹp nhất Đông Nam Á, động Ngườm Ngao với vẻ đẹp huyền ảo của thạch nhũ, hay những cung đường đèo hiểm trở nhưng đầy thơ mộng như Mã Phục, Khau Liêu là những điểm đến không thể bỏ lỡ. Sự đa dạng về địa hình, từ núi non trùng điệp đến sông nước hữu tình, tạo nên một bức tranh thiên nhiên độc đáo, thu hút những tâm hồn yêu khám phá.

Mảnh đất Cao Bằng còn là cái nôi của nhiều di sản văn hóa và lịch sử quan trọng. Khu di tích Pác Bó - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng, cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc, hay những bản sắc văn hóa của các dân tộc Tày, Nùng, Dao... tất cả tạo nên một chiều sâu văn hóa hấp dẫn. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn được tìm hiểu về lịch sử hào hùng và phong tục tập quán đa dạng của các dân tộc anh em.

Điểm mấu chốt khiến Cao Bằng ba năm liền được vinh danh chính là sự chân thành, mến khách của người dân nơi đây. Du khách khi đến Cao Bằng thường chia sẻ về những trải nghiệm ấm áp, gần gũi. Người dân địa phương không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống mà còn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện, văn hóa của mình, khiến du khách cảm thấy như đang ở nhà. Sự chào đón nồng nhiệt này đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng du khách.

Trong danh sách "Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026", Cao Bằng tiếp tục duy trì vị trí của mình. So với năm 2025, danh sách năm nay có sự thay đổi với sự xuất hiện của Mai Châu, Cù lao Thu (đảo Phú Quý) và Đà Lạt, thay thế cho Cát Bà, Sa Pa và Hạ Long. Tuy nhiên, sự hiện diện của Cao Bằng cho thấy sự ổn định và chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được cải thiện, đáp ứng tiêu chuẩn cao của du khách.

Ông Nông Văn Bằng ở Bảo Lạc cho biết:"Chúng tôi rất tự hào khi Cao Bằng lần thứ ba liên tiếp được Booking.com vinh danh. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân địa phương trong việc phát triển du lịch bền vững, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế. Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng việc phát huy tinh thần hiếu khách của cộng đồng. Những nụ cười, sự giúp đỡ chân thành từ bà con đã góp phần tạo nên sự khác biệt cho du lịch Cao Bằng."

Chị Nguyễn Thu Trang, một du khách vừa trở về từ Cao Bằng tâm sự:"Tôi thực sự ấn tượng với Cao Bằng. Không chỉ cảnh vật quá đẹp, mà con người ở đây vô cùng mến khách. Tôi còn nhớ như in lần lạc đường khi đi thăm thác Bản Giốc, một bác nông dân đã chỉ đường cho tôi, còn mời tôi về nhà ăn cơm. Sự giản dị, chân thành đó khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đây chắc chắn là một trong những điểm đến mà tôi sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè."

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam cho biết: "Giải thưởng Traveller Review Awards đề cao những vùng đất và con người luôn mang đến cung cách phục vụ đáng nhớ, đáng tin cậy. Danh sách Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm nay phác họa một bức tranh sinh động về du lịch Việt Nam, từ vùng núi thanh bình đến những bờ biển chan hòa nắng gió. Dù muôn màu muôn vẻ, tất cả những điểm đến thân thiện này đều hội tụ một điểm chung là tinh thần hiếu khách chân thành - điều gây ấn tượng mãi trong ký ức mỗi du khách."

Việc Cao Bằng ba năm liên tiếp được công nhận bởi Booking.com là một thành tựu đáng ghi nhận, phản ánh đúng đắn những giá trị cốt lõi mà địa phương này mang lại cho du khách.

Cao Bằng đã thành công trong việc giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc. Thay vì chạy theo các mô hình du lịch ồ ạt, Cao Bằng đã lựa chọn con đường phát triển du lịch cộng đồng, nơi du khách có thể trải nghiệm chân thực nhất cuộc sống, văn hóa của người dân địa phương. Điều này không chỉ giúp bảo tồn di sản mà còn tạo ra những trải nghiệm du lịch có chiều sâu và ý nghĩa.



Trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng cạnh tranh, yếu tố con người, đặc biệt là tinh thần hiếu khách, trở nên vô cùng quan trọng. Sự chân thành, mến khách của người dân Cao Bằng đã tạo nên sự khác biệt, biến mỗi du khách thành một người bạn, một thành viên của cộng đồng. Đây là tài sản vô giá mà không phải địa phương nào cũng có được.

Sự vinh danh lần thứ ba liên tiếp của Cao Bằng tại giải thưởng Traveller Review Awards 2026 là lời khẳng định mạnh mẽ về sức hút và chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương này. Cao Bằng không chỉ là nơi có cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, di sản văn hóa phong phú mà còn là nơi du khách có thể tìm thấy sự ấm áp, chân thành từ con người. Đối với những ai đang tìm kiếm một điểm đến hấp dẫn, độc đáo và đầy ý nghĩa tại Việt Nam, Cao Bằng chắc chắn sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua./.