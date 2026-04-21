Cà Mau nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP

21/04/2026

Những năm gần đây, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế nông thôn tại Cà Mau. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều chủ thể đã chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn, xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.



Từ sản xuất nhỏ lẻ đến xây dựng thương hiệu



Tại xã Năm Căn, nghề làm bánh phồng tôm truyền thống từng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quy mô hộ gia đình, sản phẩm làm ra chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi hẹp. Tuy nhiên, khi tham gia Chương trình OCOP, phương thức sản xuất đã có nhiều thay đổi rõ nét. Tận dụng nguồn nguyên liệu tôm, cua, tôm tít dồi dào tại địa phương, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kiên Cường đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất, chuẩn hoá quy trình, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo hướng an toàn, vệ sinh thực phẩm. Bao bì, nhãn mác được thiết kế chuyên nghiệp, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, khi tham gia OCOP, sản phẩm được hỗ trợ trưng bày, quảng bá tại các hội chợ thương mại, triển lãm, các chương trình kết nối cung - cầu, đồng thời được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, sản phẩm ngày càng được nhiều người biết đến, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước khẳng định vị thế và chỗ đứng trên thị trường.



Đến nay, doanh nghiệp đã có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao gồm: bánh phồng tôm, bánh phồng cua và bánh phồng tôm tít. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, công ty đã phát triển hệ thống phân phối với hơn 30 đại lý trên cả nước, đồng thời từng bước đưa sản phẩm tiếp cận thị trường quốc tế. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chương trình OCOP trong việc “nâng tầm” sản phẩm địa phương, tạo dựng thương hiệu và uy tín.



Hợp tác xã - hạt nhân trong liên kết sản xuất



Còn tại xã Đầm Dơi, HTX Sông Đầm là một điển hình trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, xây dựng thương hiệu sản phẩm theo hướng bền vững.



Thành lập từ năm 2021, HTX đã tổ chức sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu nguyên liệu đến chế biến. Tôm nguyên liệu được thu mua trực tiếp từ các thành viên và hộ nuôi liên kết trong xã, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, đồng thời giúp ổn định đầu ra cho người nuôi.



Các công đoạn sơ chế, chế biến được thực hiện trong điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt, đảm bảo giữ nguyên độ ngọt, màu sắc tự nhiên của sản phẩm. Nhờ đó, các sản phẩm của HTX không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn tạo được dấu ấn riêng trên thị trường.

Theo thống kê, đến nay tỉnh Cà Mau có 333 sản phẩm được công nhận đạt OCOP; trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 74 sản phẩm 4 sao và 257 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm tập trung chủ yếu ở nhóm thực phẩm, đặc sản địa phương, tận dụng hiệu quả lợi thế về nguồn nguyên liệu sẵn có.

Hiện nay, HTX Sông Đầm có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao gồm: tôm khô, tôm khô chà bông và tôm khô thẻ. Việc được công nhận OCOP không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo điều kiện để hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều cửa hàng đặc sản, hội chợ nông sản và hệ thống siêu thị trong tỉnh.



Anh Lê Minh Sang, Giám đốc HTX Sông Đầm, cho biết: “Sản phẩm được công nhận OCOP thì khi đưa ra thị trường, người tiêu dùng an tâm hơn. Thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên”.



Từ lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào đến sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất và tiêu thụ, mô hình hợp tác xã đã góp phần nâng cao giá trị con tôm Cà Mau. Đồng thời, tạo việc làm ổn định cho lao động nhàn rỗi tại địa phương, nhất là phụ nữ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.



Tạo lực đẩy cho kinh tế nông thôn phát triển bền vững



Thực tế cho thấy, khi tham gia Chương trình OCOP, các chủ thể không chỉ được hỗ trợ về kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm mà còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Chương trình OCOP không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Qua đó, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ nhỏ lẻ sang liên kết, từ truyền thống sang ứng dụng khoa học - công nghệ.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ như tập huấn, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm, các ngành chuyên môn và tổ chức đoàn thể đã nâng cao năng lực cho các chủ thể OCOP. Nhờ đó, sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Chương trình OCOP đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn Cà Mau, nâng cao thu nhập, xây dựng NTM hiện đại, bền vững và phát huy lợi thế địa phương, tạo nền tảng ổn định và thích ứng với hội nhập trong giai đoạn mới./.





