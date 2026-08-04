Cà Mau kết hợp nuôi tôm và trồng năn bộp, mang lại hiệu quả kinh tế cao

04/08/2026

Mô hình canh tác tôm -năn bộp vừa tận dụng điều kiện tự nhiên của địa phương, vừa nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích sản xuất.

Tại xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau có hàng trăm ha đất trũng không áp dụng được mô hình sản xuất tôm - lúa. Dưới sự hỗ trợ của chính quyền, người dân áp dụng mô hình canh tác tôm - năn bộp. Đây được xem là hướng đi phù hợp vì vừa tận dụng điều kiện tự nhiên, vừa nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích sản xuất.

Năn bộp là loài cỏ dại, không cần chăm sóc vẫn phát triển tốt, chịu được đất phèn và ngập nước. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Năn bộp có thể ăn tươi, nhúng lẩu, xào, làm nhân bánh xèo. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Tuấn Kiệt