Cá kho làng Vũ Đại

17/03/2026

Làng Vũ Đại, xã Nam Lý (tỉnh Ninh Bình) lại đỏ lửa suốt ngày đêm để kịp hoàn thành hàng nghìn niêu cá phục vụ thực khách trong nước và cộng đồng kiều bào trên thế giới. Từ một món ăn dân dã của vùng quê xưa, cá kho làng Vũ Đại đã trở thành biểu tượng ẩm thực truyền thống, góp phần kể câu chuyện hội nhập của ẩm thực Việt Nam.

Nét đặc trưng của cá kho làng Vũ Đại gốc là phải kho bằng nồi đất Nghệ An, vung đậy từ Thanh Hóa, củi nhãn mà người dân nơi đây thường có câu truyền miệng: Nồi Nghệ An, vung Thanh Hóa, cá Đại Hoàng. Ảnh: Trọng Đạt

Khởi nguồn từ mong muốn có món ăn ngon dâng cúng tổ tiên ngày Tết, cá kho dần được hoàn thiện qua nhiều thế hệ. Bí quyết gia truyền gần như vẫn được giữ nguyên, từ khâu chọn cá trắm đen nặng 5 - 8kg, thịt dày và chắc, đến việc sử dụng niêu đất nhập từ Thanh Hóa và củi nhãn cho lửa cháy đượm, ít khói. Gia vị gồm riềng, gừng, hành, tiêu, ớt, nước cốt cua đồng và nước mắm cốt, tạo nên vị đậm đà, thanh ngọt tự nhiên đặc trưng.

Quy trình kho kéo dài 10 - 12 giờ, thậm chí 16 - 20 giờ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa liên tục, thêm nước đúng lúc để cá chín nhừ mà không nát. Khi hoàn tất, niêu cá chỉ còn lớp nước sánh đặc màu nâu cánh gián óng đẹp. Mỗi niêu cá, có giá từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng, không chỉ là thực phẩm mà còn là món quà biếu sang trọng.

Cá kho làng Vũ Đại hấp dẫn bởi sự tổng hòa của hơn 10 gia vị tạo mùi, tạo vị, tạo màu. Đặc biệt là nước cốt cua đồng ủ chua (tương cua). Ảnh: Trọng Đạt

Ngày nay, cá kho Làng Vũ Đại đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, có mặt tại Mỹ, Anh, Canada, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Âu. Từ gian bếp quê nhà đến bàn ăn quốc tế, cá kho làng Vũ Đại không chỉ mang hương vị đậm đà mà còn lan tỏa tinh hoa văn hóa, tinh thần đoàn viên và câu chuyện về một Việt Nam gìn giữ truyền thống trong hành trình hội nhập toàn cầu ./.

Bài: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam - Ảnh: Trọng Đạt