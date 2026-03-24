BVTƯ Huế - nơi ghi dấu những thành tựu y học vươn tầm thế giới

24/03/2026

Bệnh viện Trung ương (BVTƯ) Huế là bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế, từ lâu đã khẳng định vai trò là trung tâm y học cao, chuyên sâu, là trung tâm ghép tạng hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

GS. TS. TTND Phạm Như Hiệp - GĐ BVTƯ Huế - người "thuyền trưởng" chèo lái đưa BVTƯ Huế trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, là trung tâm ghép tạng hàng đầu của Việt Nam và Khu vực.

Dấu ấn hành trình 25 năm ghép tạng

Là bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam, được thành lập theo sắc lệnh của vua Thành Thái năm thứ 6 (1894), trải qua 132 năm xây dựng và phát triển, BVTƯ Huế không ngừng lớn mạnh vươn lên trở thành bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế, người “anh cả” của ngành y tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trung tâm y học cao, chuyên sâu hàng đầu của cả nước.

Dấu ấn nổi bật của BVTƯ Huế chính là lĩnh vực y học cao với các thế mạnh như: ghép tạng, ghép tế bào gốc, điều trị ung thư đa mô thức, xạ trị nhi khoa, tim mạch - đột quỵ, hỗ trợ sinh sản - sơ sinh, phẫu thuật nội soi và nội soi can thiệp… Trong đó, lĩnh vực ghép tạng nổi lên như một dấu ấn đặc biệt, khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội, đưa BVTƯ Huế trở thành một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thăm và làm việc với BVTƯ Huế. Ảnh: Tư liệu

BVTƯ Huế chính thức bước vào lĩnh vực ghép tạng bằng ca ghép thận đầu tiên vào năm 2001. Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện được hơn 2.600 ca ghép tạng, chiếm gần 1/4 tổng số ca ghép tạng của cả nước với nhiều kĩ thuật ngang tầm thế giới.

Tại BVTƯ Huế, ghép thận đã đi vào hoạt động thường quy với khoảng 200 ca hàng năm bằng nhiều kĩ thuật khó, chuyên sâu như: rửa thận ngược dòng; ghép thận 2, 3, 4 động mạch hoặc tĩnh mạch; lấy thận ghép nội soi; ghép thận lần 2, lần 3...

Riêng ghép tim, tính đến nay Bệnh viện đã thực hiện thành công 21 ca, trong đó có tới 20 ca được tiến hành trong điều kiện ghép tim xuyên Việt đầy khó khăn và thử thách cả về mặt chuyên môn lẫn công tác điều phối thực hiện. Bởi việc vận chuyển tim từ nơi hiến đến nơi ghép thường xa, có ca lên đến cả nghìn cây số.

Bệnh viện có cơ sở khang trang, hiện đại, là một trong 6 bệnh viện công trong cả nước được Chính phủ đầu tư ngang tầm quốc tế thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ghép gan cũng là một thành công của Bệnh viện, đặc biệt là ghép gan cho bệnh nhân nhi, có trường hợp chỉ mới 15 tháng tuổi. Bên cạnh đó, BVTƯ Huế còn chứng minh được trình độ năng lực chuyên môn cao trong các lĩnh vực ghép giác mạc, ghép tế bào gốc. Ghép tế bào gốc là kĩ thuật y học hiện đại, mang tính đột phá trong điều trị nhiều bệnh lí về máu và ung thư. Tính từ ca ghép tủy đầu tiên vào năm 2019, đến nay Bệnh viện đã tiến hành thành công 60 ca ghép tủy ở trẻ em, bao gồm 50 ca ghép tủy tự thân thuộc nhiều dạng bệnh lí phức tạp khác nhau và 10 ca ghép tủy đồng loại cho bệnh lí tan máu bẩm sinh Thalassemia, đặc biệt là đơn vị thực hiện ghép tuỷ bất đồng nhóm máu với kỹ thuật giải mẫn cảm mới lần đầu tiên tại Việt Nam.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTƯ Huế, cho biết mỗi ca ghép tạng là một hành trình kì diệu giúp tiếp nối sự sống của bệnh nhân. Để có được thành công trên Bệnh viện đã xây dựng được một hệ thống khám chữa bệnh hoàn chỉnh với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, có đội ngũ nhân lực trình độ cao, được đào tạo chính quy và tu nghiệp tại các nước có nền y học tiên tiến, cùng với sự tâm huyết với nghề. Đến nay, Bệnh viện có khả năng thực hiện tất cả các kỹ thuật ghép tạng. Ngoài ra Bệnh viện còn chuyển giao các kỹ thuật ghép tạng cho các Bệnh viện tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

Tăng cường hợp tác quốc tế để trở thành trung tâm y tế chuyên sâu ngang tầm khu vực

BVTƯ Huế đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế toàn diện trong đào tạo, chuyển giao kĩ thuật cao (ghép tạng, tim mạch, ung bướu) và nghiên cứu khoa học với các đối tác đến từ các quốc gia có trình độ y học hàng đầu thế giới.

Trong hơn ba thập kỉ qua, Bệnh viện đã không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều bệnh viện, tổ chức chính phủ và phi chính phủ của hơn 20 nước có nền y học nổi tiếng trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Đức, Áo, Bỉ, Ý, Hà Lan, Isarel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan…

Các chương trình hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực đã mang lại những giá trị to lớn và bền vững cho Bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tranh thủ được các nguồn tài trợ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc men,… nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác khám, chữa bệnh.

Bệnh viện cũng trở thành đối tác tin cậy trong nhiều dự án hợp tác quốc tế với các tổ chức và bệnh viện hàng đầu của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Bỉ, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc… như: JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản), Bệnh viện Kyoto Miniren (Nhật Bản), Bệnh viện Yokosuka Kyosai (Nhật Bản), Tổ chức ACCL (Nhật Bản, Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ, Tổ chức Orthnations (Hoa Kỳ), Đại học Yonsei (Hàn Quốc), DKMS Group (Đức), Tập đoàn Bệnh viện Apollo (Ấn Độ)...

Uy tín của BVTƯ Huế ngày càng được khẳng định nên những năm gần đây sinh viên các nước Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Nhật Bản, Đức, Singapore, Trung Quốc, Áo, Bỉ, Ý, Hà Lan… đến thực tập tại các chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi, nội soi, ung bướu… ngày càng càng tăng.

BVTƯ Huế thực hiện thành công ca phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi và khớp gối bằng khớp Megaprosthesic để bảo tồn chi cho một bệnh nhi nữ 12 tuổi, quốc tịch Lào, mắc ung thư xương đầu dưới xương đùi trái; đây là một cột mốc chuyên môn quan trọng trong điều trị ung thư xương trẻ em. Ảnh: Tư liệu

Bệnh viện cũng đã đưa nhiều đoàn chuyên gia đến các bệnh viện trong khu vực Đông Nam Á để triển khai, hướng dẫn các kĩ thuật tiên tiến trong lĩnh vực nội soi can thiệp và phẫu thuật nội soi, sản nhi..... Đồng thời, nhiều bệnh viện trong khu vực như Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia... cũng đã gửi các bác sĩ sang tham gia các khóa học ngắn hạn về chuyên ngành phẫu thuật nội soi.

Trong thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục mở rộng hợp tác đa phương, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu ngang tầm khu vực và quốc tế. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông đối ngoại, quảng bá hoạt động khám và chữa bệnh chất lượng cao, phát triển du lịch khám chữa bệnh./.

Kĩ thuật xạ trị nhi có gây mê tại Trung tâm Ung bướu BVTƯ Huế. Ảnh: Tư liệu BVTƯ Huế hiện có quy mô trên 5.000 giường bệnh, gần 4.000 cán bộ viên chức. Theo quy hoạch vừa được Chính phủ phê duyệt, BVTƯ Huế là một trong 6 bệnh viện công trong cả nước được đầu tư ngang tầm quốc tế thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Năm 2025, Bệnh viện thu hút trên 1 triệu 200 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Đặc biệt, số lượng phẫu thuật đạt trên 58.000 ca, đưa Bệnh viện Trung ương Huế trở thành đơn vị đứng thứ ba toàn quốc về số lượt phẫu thuật được thực hiện. Lĩnh vực ghép tạng tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn với 186 ca ghép thận, 7 ca ghép tim, 5 ca ghép gan xuyên Việt, 22 ca ghép tế bào gốc, 14 ca ghép giác mạc được thực hiện thành công.