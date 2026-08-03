Bún kèn Hà Tiên, tinh hoa ẩm thực Nam Bộ

03/08/2026

Một tô bún kèn Hà Tiên gồm bún tươi, nước lèo cá béo thơm cùng các loại rau ăn kèm như giá đỗ, đu đủ bào sợi, dưa leo, rau thơm, húng quế và tôm khô giã nhuyễn.

Trong khuôn khổ Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang 2026 diễn ra từ ngày 31/07 đến 08/08, các đầu bếp An Giang đã trình diễn, chế biến và phục vụ miễn phí hơn 200 tô bún kèn Hà Tiên, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Bún kèn được chế biến từ cá biển hoặc cá lóc, kết hợp nước cốt dừa, sả, nghệ và nhiều loại rau ăn kèm. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Bún kèn là đặc sản nổi tiếng của vùng biển Hà Tiên, được chế biến từ cá biển hoặc cá lóc, kết hợp nước cốt dừa, sả, nghệ và nhiều loại rau ăn kèm, tạo nên hương vị béo thơm, đậm đà nhưng thanh nhẹ. Hoạt động trình diễn không chỉ giúp quảng bá món ăn truyền thống đến đông đảo công chúng mà còn góp phần giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực An Giang.

Thanh Sang