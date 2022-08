BOO, thương hiệu thời trang tiên phong xu hướng thời trang bền vững

16/08/2022

BOO (Bò Sữa) là thương hiệu thời trang nổi tiếng được giới trẻ Việt Nam ưa thích, bởi sản phẩm không đơn thuần đẹp, phong cách mà còn phần nào thể hiện được tinh thần của thanh niên Việt Nam. Trong hơn một thập niên qua, BOO còn được biết đến là thương hiệu thời trang Việt tiên phong theo xu hướng thời trang bền vững.

Không gian trưng bày và bán sản phẩm tại cửa hàng thời trang BOO trên phố Bà Triệu, Hà Nội. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Bền vững từ sản phẩm…

Thay vì chạy theo xu hướng kinh doanh lợi nhuận, bán các sản phẩm đại trà, sản xuất loạt áo phông giá rẻ, BOO chọn cho mình một định hướng phát triển riêng, đó là sản xuất các dòng áo phông thiết kế hợp gu với tệp khách hàng của doanh nghiệp.

Theo đó, mỗi dòng sản phẩm của BOO đều đáp ứng đủ 3 tiêu chí: Chất liệu 100% cotton hữu cơ; Mẫu mã đa dạng cùng với kích thước phù hợp cho mọi lứa tuổi, là sự lựa chọn phù hợp cho tất cả các thành viên trong gia đình; Thiết kế áo phông đầy màu sắc và các họa tiết năng động, phù hợp với tính cách của nhóm khách hàng đối tượng của BOO.

Sau 13 năm có mặt trên thị trường, BOO đã trở thành nhãn hiệu được các bạn trẻ từ 15-28 tuổi ưa thích. Với thế mạnh là các sản phẩm áo phông in hình, thương hiệu thời trang Bò Sữa đi đầu trong việc chuyển tải nhịp sống đô thị tại Việt Nam, hay đặc trưng văn hóa truyền thống lên các sản phẩm từ: cafe sữa đá, trà chanh, xe buýt, mỳ tôm…

BOO sử dụng sợi bông hữu cơ trong sản phẩm của mình, mặc dù giá thành đắt hơn nhưng chất liệu này an toàn hơn với môi trường, thiên nhiên, người sản xuất và người tiêu dùng. BOO sử dụng loại mực in gốc nước vẫn cho chất lượng in cao mà không có các chất phụ gia độc hại như các loại mực truyền thống.

Đặc biệt ở BOO mà ít thấy ở bất kỳ thương hiệu thời trang nào trên thị trường đó là việc mua lại các sản phẩm quần áo cũ. BOO biến mỗi cửa hàng thành một trạm xanh vì môi trường. Với mỗi 3 sản phẩm quần áo cũ đem tới, khách hàng sẽ được giảm giá 10% trên hoá đơn. Số quần áo cũ này được đem quyên góp cho tổ chức E2K - chuyên làm các chương trình từ thiện và xây dựng trường học vùng cao.

Vải thừa, vải tồn thay vì bị bỏ đi, BOO đã tái chế thành những chiếc tote bag đi chợ xinh xắn, được bày bán tại cửa hàng với giá cả phải chăng.

…Đến tạo ra các phong trào bảo vệ môi trường

Với những gì đã làm với mô hình trạm xanh, BOO mong muốn sẽ gây được sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với tập khách hàng là thanh niên Việt Nam, nâng cao ý thức của mọi người về các hoạt động bảo vệ môi trường.

Văn phòng của BOO hoàn toàn cấm sử dụng nhựa một lần và không có ngoại lệ với bất cứ ai. Thu gom pin sau sử dụng, ăn chay tập thể vào thứ 6 hàng tuần hay các talk show nâng cao nhận thức về vấn nạn ô nhiễm môi trường đã trở thành hoạt động quen thuộc tại đây.

Là doanh nghiệp kinh doanh về thời trang, nhưng BOO có ban môi trường BOOVironment để xúc tiến nhiều hoạt động xanh hóa.

"Tắt đèn - Bật ý tưởng" là dự án môi trường hàng năm do BOO phát động. Năm đầu tiên của chương trình, BOO lấy chính thế mạnh của mình - áo phông và sự sáng tạo - để mở đầu chiến dịch. BOO tổ chức một cuộc thi thiết kế áo phông với chủ đề liên quan tới môi trường. Chính vì vậy, BOO chọn thông qua hình in trên áo phông, là cách tiếp cận hoàn toàn khác, mới mẻ hơn, bởi thế mọi người dễ nhận diện thông điệp hơn.

Mỗi năm, thương hiệu thời trang này lại cố gắng làm chiến dịch lớn hơn, kết hợp với các trường học, công ty rồi dần dần mở rộng. Những năm gần đây, họ tập trung lan tỏa thông điệp trực diện, hướng tới một sự thay đổi cụ thể.

Điển hình năm 2016, BOO kết hợp với WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên) gây quỹ, quyên góp trồng rừng chống ngập mặn ở Thừa Thiên Huế. Năm 2017, BOO mang tới slogan "Quyết sạch cho Hà Nội quyết xanh", "lôi kéo" các tổ chức, nhóm sinh viên cùng tạo ra các phong trào bảo vệ trái đất.

"Lợi nhuận dĩ nhiên là điều quan trọng, nhưng tôi tin rằng, môi trường mới là mục tiêu cần được ưu tiên tối cao trong mọi hoạt động kinh doanh của mình" - anh Đỗ Việt Anh, CEO và sáng tập thương hiệu BOO chia sẻ.

Trong tương lai, thương hiệu thời trang Bò Sữa hứa hẹn sẽ trở thành nhãn hiệu thời trang đường phố hàng đầu của Việt Nam và vươn xa tới nhiều khu vực khác trên toàn Thế giới./.

Bài: Thảo Vy - Ảnh: Công Đạt & Tư liệu BOO