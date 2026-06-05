Bốn mùa trên cánh đồng Việt
Từ đồng bằng đến ven biển, từ miền ngược đến miền xuôi, những cánh đồng Việt Nam hiện lên với ruộng lúa vàng óng đến cánh đồng muối trắng tinh hay những luống hoa rực rỡ sắc màu phản ánh bức tranh sinh động về sức lao động tràn đầy sức sống của người Việt. Qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi cánh đồng lại mang một vẻ đẹp riêng, cho thấy sự cần cù, sáng tạo của người nông dân Việt.
Trên dải đất hình chữ S, cánh đồng là không gian gắn bó mật thiết với đời sống và văn hóa của người Việt. Không chỉ là nơi sản xuất nông nghiệp, đó còn là biểu tượng của sự màu mỡ, của nhịp sống cần lao được bồi đắp qua bao thế hệ.
Mỗi mùa trong năm, cánh đồng lại khoác lên mình một diện mạo khác biệt. Mùa Xuân, những cánh đồng hoa bừng nở trong sắc cúc vàng, mai, đào rực rỡ, mang đến không khí tươi mới. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật chăm hoa, tưới nước, cắt tỉa để phục vụ nhu cầu thị trường, nhất là dịp Tết cổ truyền. Những cánh đồng hoa trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo thêm sinh kế cho người dân.
Mùa Hè, trên nhiều vùng quê, những cánh đồng ngô và hoa màu xanh mướt trải dài dưới nắng. Các luống ngô cao vút, xen cùng đậu, khoai, lạc tạo nên gam màu sống động của mùa vụ. Đây là khoảng thời gian người nông dân chăm bón, vun xới, chuẩn bị cho mùa thu hoạch.
Khi Thu thường là mùa lúa chín nên những cánh đồng lúa bước vào mùa đẹp nhất. Những thửa ruộng chín vàng trải dài như bất tận. Từ sáng sớm, người nông dân đã ra đồng thu hoạch. Tiếng liềm cắt lúa hòa cùng âm thanh máy gặt vang lên khắp cánh đồng, tạo nên nhịp điệu lao động sôi động. Những bông lúa trĩu hạt là thành quả của nhiều tháng cần mẫn chăm sóc.
Ở các vùng ven biển như Quảng Ninh, Quảng Ngãi hay Cà Mau, mùa khô lại là mùa của những cánh đồng muối. Dưới nắng gắt, nước biển bốc hơi, để lại lớp muối trắng lấp lánh phủ kín mặt đất. Hình ảnh những diêm dân cần mẫn cào muối trong ánh nắng tạo nên nét đẹp lao động rất riêng của miền biển Việt Nam.
Không chỉ mang giá trị kinh tế, những cánh đồng còn là một phần cảnh quan văn hóa đặc sắc. Từ sắc vàng của lúa chín, màu xanh của ngô và hoa màu, sắc trắng của đồng muối đến muôn màu của cánh đồng hoa, tất cả hòa quyện thành bức tranh bốn mùa sinh động. Đó là bản hòa ca của đất trời và con người, khắc họa rõ nét sức sống bền bỉ của nông thôn Việt Nam./.
Bài: Bích Vân - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam & TTXVN