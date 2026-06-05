Bốn mùa trên cánh đồng Việt

05/06/2026

Từ đồng bằng đến ven biển, từ miền ngược đến miền xuôi, những cánh đồng Việt Nam hiện lên với ruộng lúa vàng óng đến cánh đồng muối trắng tinh hay những luống hoa rực rỡ sắc màu phản ánh bức tranh sinh động về sức lao động tràn đầy sức sống của người Việt. Qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi cánh đồng lại mang một vẻ đẹp riêng, cho thấy sự cần cù, sáng tạo của người nông dân Việt.

Cánh đồng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp là thủ phủ hoa của miền Tây. Đặc biệt nơi đây có Khu du lịch Cánh đồng hoa rộng hơn 2,5 ha cuốn hút bởi vẻ đẹp rực rỡ của hàng chục giống hoa khác nhau. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Trên dải đất hình chữ S, cánh đồng là không gian gắn bó mật thiết với đời sống và văn hóa của người Việt. Không chỉ là nơi sản xuất nông nghiệp, đó còn là biểu tượng của sự màu mỡ, của nhịp sống cần lao được bồi đắp qua bao thế hệ.

Mỗi mùa trong năm, cánh đồng lại khoác lên mình một diện mạo khác biệt. Mùa Xuân, những cánh đồng hoa bừng nở trong sắc cúc vàng, mai, đào rực rỡ, mang đến không khí tươi mới. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật chăm hoa, tưới nước, cắt tỉa để phục vụ nhu cầu thị trường, nhất là dịp Tết cổ truyền. Những cánh đồng hoa trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo thêm sinh kế cho người dân.

Cơ giới hóa trên cánh đồng Hòn Đất (An Giang). Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Nông dân thu hoạch rau trên cánh đồng ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Mùa Hè, trên nhiều vùng quê, những cánh đồng ngô và hoa màu xanh mướt trải dài dưới nắng. Các luống ngô cao vút, xen cùng đậu, khoai, lạc tạo nên gam màu sống động của mùa vụ. Đây là khoảng thời gian người nông dân chăm bón, vun xới, chuẩn bị cho mùa thu hoạch.

Khi Thu thường là mùa lúa chín nên những cánh đồng lúa bước vào mùa đẹp nhất. Những thửa ruộng chín vàng trải dài như bất tận. Từ sáng sớm, người nông dân đã ra đồng thu hoạch. Tiếng liềm cắt lúa hòa cùng âm thanh máy gặt vang lên khắp cánh đồng, tạo nên nhịp điệu lao động sôi động. Những bông lúa trĩu hạt là thành quả của nhiều tháng cần mẫn chăm sóc.

Nông dân thành phố Cần Thơ thu hoạch dưa hấu. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN