Bồ Đào Nha lên ngôi vương mùa giải pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

12/07/2026

Màn trình diễn của đội vô địch Bồ Đào Nha trong đêm chung kết DIFF 2026. Ảnh: DIFF

Tối 11/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) với chủ đề “Những chân trời kết nối” đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội Bồ Đào Nha. Diễn ra trong suốt gần hai tháng hè, DIFF 2026 đã thể hiện đẳng cấp của một trong 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh.

Ban Tổ chức trao Giải Nhất mùa Giải DIFF 2026 cho đội Bồ Đào Nha. Ảnh: DIFF

Màn trình diễn của đội vô địch Bồ Đào Nha trong đêm chung kết DIFF 2026. Ảnh: DIFF

Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd đến từ Trung Quốc là đội pháo hoa ba năm liên tiếp góp mặt trong chung kết DIFF. Năm nay, với phần thi được dàn dựng trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, trong đó có tới 3 ca khúc Việt Nam, đội Trung Quốc đã có màn trình ấn tượng, đưa khán giả trải qua hành trình khám phá một Đà Nẵng trẻ trung bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc. Hình ảnh cây cầu - biểu tượng của Đà Nẵng - hiện lên trên bầu trời đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, truyền tải tinh thần kết nối đúng với chủ đề "Những chân trời kết nối".

Hàng chục nghìn khán giả theo dõi đêm chung kết pháo hoa Đà Nẵng 2026. Ảnh: DIFF

Về phía Bồ Đào Nha, đội Macedos Pirotecnia tiếp tục chứng minh là một trong những thương hiệu pháo hoa hàng đầu châu Âu. Tại đêm chung kết, đội Bồ Đào Nha đã kể một câu chuyện về một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ. Với những hiệu ứng pháo hoa độc đáo, từ những dòng thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun cùng hàng loạt hiệu ứng đặc trưng liên tục nối tiếp nhau, những màn pháo hoa của đội Bồ Đào Nha đã tạo nên một bức tranh thị giác đầy cảm xúc khiến khán giả không thể rời mắt.

Màn trình diễn của đội Trung Quốc (Giải Nhì) trong đêm chung kết DIFF 2026. Ảnh: DIFF

Kết thúc cuộc thi Ban Tổ chức đã công bố đội Bồ Đào Nha chính thức giành ngôi vị quán quân DIFF 2026, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội Trung Quốc giành giải nhì với phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Kết quả này dựa bộ tiêu chí chấm điểm gồm: Tính độc đáo, ý tưởng thiết kế và sự thích ứng với chủ đề màn trình diễn; sự đa dạng, phong phú về hiệu ứng và cường độ của màu sắc; sự đồng bộ giữa âm nhạc và màn trình diễn; phần kết thúc và ấn tượng chung của màn trình diễn; cảm xúc và đánh giá của Ban giám khảo.

Màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha trong đêm chung kết DIFF 2026. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Cũng trong đêm chung kết, Ban tổ chức công bố giải thưởng “Sáng tạo” dành cho đội Ý với màn trình diễn được đánh giá là khác biệt và gây ấn tượng mạnh mẽ trong vòng loại. Đội Nhật Bản nhận giải “Triển vọng” nhờ màn trình diễn phô bày kỹ thuật chuyên nghiệp và chuẩn xác trong vòng loại. Nhận được tình cảm to lớn từ khán giả, đội Đà Nẵng - Việt Nam nhận giải “Khán giả yêu thích nhất”. Cả 3 giải thưởng đều có giá trị là 5.000 USD.

Sông Hàn rực sáng trong đêm chung kết pháo hoa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam Sông Hàn rực sáng trong đêm chung kết pháo hoa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

DIFF 2026 đã khép lại một trong những mùa lễ hội thành công nhất trong lịch sử tổ chức. Suốt gần hai tháng diễn ra lễ hội pháo hoa, hàng trăm ngàn lượt du khách đã đổ về Đà Nẵng để hòa mình vào bầu không khí lễ hội. Không chỉ thắp sáng bầu trời Đà Nẵng, DIFF còn trở thành động lực thúc đẩy kinh tế đêm, kích cầu du lịch và đưa thành phố tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành điểm đến lễ hội hàng đầu châu Á.

Sông Hàn rực sáng trong đêm chung kết pháo hoa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 phát biểu trong đêm chung kết: “Qua các mùa tổ chức, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”; đồng thời DIFF được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong chín lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là niềm tự hào không chỉ của thành phố Đà Nẵng mà còn của Việt Nam trong hành trình quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế.”./.

Sông Hàn rực sáng trong đêm chung kết pháo hoa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Sông Hàn rực sáng trong đêm chung kết pháo hoa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam