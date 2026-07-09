Bình minh Hà Nội trong nhịp sống khỏe và đầy năng lượng

09/07/2026

Khi những tia nắng đầu tiên vừa ló rạng sau những tán cây, Hà Nội cũng thức giấc trong nhịp sống khỏe khoắn và đầy năng lượng. Từ hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, hồ Hoàng Cầu đến các công viên, vườn hoa hay những tuyến đường dạo bộ, hàng nghìn người dân đã bắt đầu ngày mới bằng những hoạt động rèn luyện thể chất. Những bước chân chạy bộ, vòng quay của bánh xe đạp, tiếng cầu lông qua lại hay nhịp chèo thuyền trên mặt Hồ Tây đã trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần tạo nên một Thủ đô năng động, văn minh và đáng sống.

Không gian xanh ven Hồ Tây trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi sớm mai. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Khoảng 5 giờ sáng, khi phố xá còn thưa người, khu vực hồ Hoàn Kiếm đã rộn ràng không khí tập luyện. Người đi bộ, người chạy bộ, những nhóm tập dưỡng sinh, yoga hay khiêu vũ thể thao cùng hòa mình trong không gian xanh mát. Không chỉ người cao tuổi, ngày càng nhiều bạn trẻ, nhân viên văn phòng và các gia đình lựa chọn dậy sớm để vận động, coi đây là cách nạp năng lượng tích cực trước khi bắt đầu một ngày làm việc.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua hàng sấu cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng. Người dân thong dong đạp xe dưới hàng cây xanh mát, tận hưởng bầu không khí trong lành. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Không gian đi bộ trở thành nơi người dân tận hưởng nhịp sống xanh giữa lòng Thủ đô. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Các em nhỏ hào hứng tham gia trò chơi trải nghiệm trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Tại Hồ Tây, nơi được ví như "lá phổi xanh" của Thủ đô, khung cảnh buổi sáng càng trở nên sôi động hơn. Trên tuyến đường ven hồ, từng đoàn người đạp xe nối nhau lướt qua trong làn gió mát, nhiều câu lạc bộ chạy bộ duy trì lịch tập đều đặn mỗi ngày. Dưới mặt nước, những chiếc thuyền kayak và thuyền chèo đơn nhẹ nhàng rẽ sóng trong ánh bình minh, tạo nên bức tranh vừa khỏe khoắn, vừa thơ mộng. Đó không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là cách để mỗi người tận hưởng thiên nhiên, cân bằng cuộc sống giữa nhịp đô thị hiện đại.

Đạp xe ven Hồ Tây là lựa chọn yêu thích của nhiều người để khởi đầu ngày mới. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc sau hành trình đạp xe quanh Hồ Tây. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Các vận động viên miệt mài tập luyện trên mặt nước Hồ Tây lúc bình minh. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



Hồ Bảy Mẫu và những khoảng xanh trở thành "phòng tập ngoài trời" của người dân Hà Nội. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ở hồ Hoàng Cầu hay các công viên như Thống Nhất, Cầu Giấy, Yên Sở..., hệ thống máy tập thể dục công cộng luôn thu hút đông đảo người dân sử dụng. Những thiết bị được lắp đặt miễn phí giúp mọi người dễ dàng rèn luyện sức khỏe, từ các bài tập tăng cường cơ bắp, kéo giãn cơ thể đến vận động nhẹ nhàng phù hợp với người cao tuổi. Đây cũng là minh chứng cho việc thành phố ngày càng quan tâm đầu tư không gian công cộng phục vụ đời sống người dân, khuyến khích hình thành thói quen tập luyện thường xuyên.

Trên những khoảng sân rộng, tiếng cười nói rộn rã của các em nhỏ đang đá bóng, tập bóng rổ hay chơi cầu lông làm cho bức tranh buổi sớm thêm sinh động. Nhiều gia đình lựa chọn dành thời gian cùng con vận động ngoài trời thay vì sử dụng các thiết bị điện tử. Những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình dị ấy lại góp phần vun đắp lối sống lành mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và tạo dựng một cộng đồng khỏe mạnh ngay từ những điều nhỏ nhất.

Không gian xanh dưới những đoàn tàu điện hiện đại tạo nên nhịp sống năng động của Hà Nội.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Các thiết bị tập luyện ngoài trời luôn thu hút đông người sử dụng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt của người dân cũng phản ánh xu hướng sống xanh đang ngày càng lan tỏa. Thay vì ngủ nướng hay bắt đầu ngày mới trong không gian khép kín, nhiều người lựa chọn hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe. Không ít người còn sử dụng xe đạp như phương tiện di chuyển trong quãng đường ngắn, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống thân thiện với thiên nhiên.

Các thành viên câu lạc bộ cùng chinh phục cung đường chạy trong Bách Thảo. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hàng trăm người cùng tham gia yoga cười bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đặc biệt, chủ trương xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện mà Đại hội XIII của Đảng đề ra nhấn mạnh yêu cầu chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và hạnh phúc. Trong bức tranh ấy, những hình ảnh người dân Hà Nội dậy sớm chạy bộ quanh hồ, đạp xe dưới những hàng cây xanh, tập luyện trên các thiết bị công cộng hay cùng nhau chơi thể thao chính là minh chứng sinh động cho việc các chủ trương ấy đang dần đi vào cuộc sống.

Khi ngày càng nhiều người lựa chọn bắt đầu ngày mới bằng việc rèn luyện thể chất, gìn giữ môi trường và tận hưởng những không gian xanh, Hà Nội cũng đang từng bước xây dựng hình ảnh một thành phố khỏe mạnh, văn minh và phát triển bền vững. Những bước chân trên đường chạy, những vòng quay của bánh xe đạp hay nhịp chèo thuyền giữa mặt Hồ Tây mỗi sớm mai không chỉ khởi động một ngày mới, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe, hướng tới một cuộc sống hạnh phúc và chất lượng hơn cho mỗi người dân Thủ đô./.

Bài, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam