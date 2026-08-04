Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình: Đưa y tế chất lượng cao đến gần với người dân

04/08/2026

Chỉ sau một tháng chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc hiện thực hóa chủ trương đưa y tế chất lượng cao đến gần người dân. Không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội, bệnh viện còn mở ra cơ hội để hàng triệu người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế tuyến cuối ngay tại địa phương, trong điều kiện khám chữa bệnh hiện đại, đồng bộ và thuận tiện hơn.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng với quy mô diện tích hơn 20ha tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Mô hình "Một Bạch Mai- Hai cơ sở”



Với phương châm xuyên suốt trong quá trình vận hành cơ sở Ninh Bình theo định hướng của Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là “không phải đưa người bệnh đến gần Bạch Mai mà đưa Bạch Mai đến gần người bệnh”, lấy người bệnh làm trung tâm và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với chất lượng tương đương cơ sở Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng với kiến trúc và cơ sở vật chất hiện đại.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Để tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân khi tới khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình còn đưa âm nhạc vào không gian bệnh viện.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được vận hành theo mô hình "Một Bạch Mai – Hai cơ sở", bảo đảm thống nhất về chuyên môn, quản trị, chất lượng và văn hóa phục vụ. Hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình không hoạt động độc lập mà là một thể thống nhất, với toàn bộ quy trình chuyên môn, hệ thống quản lý và tiêu chuẩn chất lượng được đồng bộ.



Bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 21 khoa lâm sàng và 6 khoa cận lâm sàng trên diện tích hơn 20 ha. Hệ thống phòng bệnh khang trang, sạch đẹp cùng trang thiết bị hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, nhu cầu đăng ký khám chữa bệnh của người dân ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngày càng đông.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Đặc biệt, khối ngoại khoa được đầu tư hệ thống phòng mổ hiện đại với phòng Hybrid, DSA, C-arm cùng nhiều thiết bị tiên tiến phục vụ các ca phẫu thuật chuyên sâu. Nhờ đó, nhiều kỹ thuật trước đây chủ yếu triển khai tại Hà Nội như can thiệp tim mạch, lấy huyết khối cấp cứu đột quỵ, phẫu thuật cột sống, tạo hình thân đốt sống bằng xi măng sinh học, kết hợp xương bằng đinh nội tủy ít xâm lấn... đã được thực hiện ngay tại cơ sở Ninh Bình.

Các y bác sĩ tận tâm với từng người bệnh khi tới khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bác sĩ khám chi tiết về tai mũi họng cho người dân khi đến khám Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Song song với hệ thống trang thiết bị hiện đại là đội ngũ hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động được điều động, luân phiên từ cơ sở Hà Nội. Các giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng đều ngay từ những ngày đầu vận hành.



Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Chúng tôi sẽ mang toàn bộ giá trị chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, tinh thần đổi mới và truyền thống hơn một thế kỷ qua của Bệnh viện Bạch Mai đến với người dân khu vực. Mục tiêu cao nhất là để ở bất cứ đâu, người dân cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và nhân văn”.



Người bệnh được hưởng lợi trực tiếp



Phương châm "Một người bệnh, một mã số, một hành trình" đang được triển khai ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nhằm nâng cao trải nghiệm của người bệnh, không chỉ ở chất lượng điều trị mà còn trong toàn bộ quá trình tiếp nhận và chăm sóc.

Không cần mất thời gian di chuyển nhiều đến cơ sở tại Hà Nội, người dân các tỉnh lân cận Hà Nội đã có thể rút ngắn thời đáng kể thời gian tiếp cận điều trị khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Đồng thời, bệnh viện quản lý việc phân luồng người bệnh thông qua hệ thống dữ liệu tập trung, tạo thuận lợi cho việc chuyển tiếp điều trị giữa hai cơ sở mà không phải thực hiện lại các thủ tục hành chính phức tạp.



Hiệu quả của mô hình vận hành được thể hiện rõ nhất qua những thay đổi trong hành trình khám chữa bệnh của người dân. Đối với các trường hợp cấp cứu, việc có một bệnh viện tuyến cuối ngay tại khu vực đã rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận điều trị. Những người bệnh nguy kịch không còn phải chuyển hàng trăm kilômét ra Hà Nội, qua đó tận dụng hiệu quả "thời gian vàng" trong cấp cứu. Không chỉ với các ca cấp cứu, người bệnh mắc các bệnh mạn tính cũng giảm đáng kể gánh nặng đi lại.

Buổi họp chuyên môn của các bác sĩ giàu kinh nghiệm của Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai ở cơ sở Ninh Bình.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ tay nghề cao được luân chuyển từng đợt từ cơ sở Hà Nội xuống, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện nhiều ca mổ thành công. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Sau một tháng chính thức hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận 56.492 lượt khám ngoại trú, trong đó có 52.905 lượt khám theo yêu cầu, trung bình khoảng 2.500 lượt khám mỗi ngày, có ngày vượt 3.000 lượt.



Bệnh viện đã điều trị nội trú cho 5.562 người bệnh; 4.599 người đã xuất viện; thực hiện gần 485.600 mẫu xét nghiệm và hơn 40.300 lượt chẩn đoán hình ảnh.

Dịch vụ y tế được nâng cao ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với phương châm ở bất cứ đâu người dân cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và nhân văn. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bác sĩ sử dụng máy chụp city hiện đại để kiểm tra chuyên sâu cho bệnh nhân. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Các bác sĩ đã thực hiện thành công 1.233 ca phẫu thuật, trong đó có 296 ca cấp cứu và 98 ca phẫu thuật cấp cứu nguy kịch. Công suất sử dụng giường bệnh luôn vượt 100%, có thời điểm điều trị tới 1.150 bệnh nhân nội trú.



Nhu cầu điều trị tập trung ở nhiều chuyên khoa cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân đối với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình áp dụng công nghệ đăng ký khám và thanh toán tự động để rút ngắn thời gian và bảo đảm an toàn môi trường khám chữa bệnh văn minh. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình áp dụng công nghệ đăng ký khám và thanh toán tự động để rút ngắn thời gian và bảo đảm an toàn môi trường khám chữa bệnh văn minh. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Là một trong những bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình từ những ngày đầu khi mới bệnh viện mới đi vào vận hành, Ths.bs Đỗ Doãn Bách, bác sĩ Viện Tim Mạch cho biết: “Khi xuống cơ sở Ninh Bình, tôi thấy nhu cầu của người dân của các tỉnh lân cận Hà Nội rất lớn trong việc khám, chữa bệnh và điều trị bệnh. Cùng với cơ sở vật chất khang trang đội ngũ bác sỹ cũng thoải mái tinh thần, cùng với điều kiện điều trị hiện đại đội ngũ y tế chúng tôi luôn cố gắng đưa lại chất lượng thăm khám, điều trị tốt nhất, chính xác nhất cho người bệnh.”.



Cô Phạm Thị Loan, người dân ở Hà Nam cho biết: “Khi chưa có cơ sở ở Ninh Bình thì tôi lên Bệnh viện Bạch Mai cơ sở ở Hà Nội để khám. Trước mỗi lần khám tôi phải đi rất xa nhưng giờ để các bác sĩ về đây thì tốt quá, chúng tôi lại có điều kiện hơn trong việc khám, chữa bệnh.”.

Sau khi kết thúc giờ làm việc, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai lại cùng nhau thực hiện những phút yoga cười để giải tỏa mệt mỏi sau một ngày làm việc. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Có thể nói, với những tín hiệu tích cực sau tháng đầu vận hành góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện trung ương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đang từng bước khẳng định vai trò là "cánh tay nối dài" của một bệnh viện hạng đặc biệt, mang tinh hoa y học đến gần hơn với người dân./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam