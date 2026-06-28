Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 thực hiện thành công 5 ca can thiệp mạch vành

28/06/2026

Chiều 28/6/2026, phòng can thiệp tim mạch (Cathlab) tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động liên tục, các chuyên gia của Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ tại cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công 5 ca can thiệp mạch vành phức tạp. Thành công không chỉ đánh dấu năng lực triển khai kỹ thuật cao của bệnh viện, mà còn mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tuyến cuối ngay tại địa phương.

5 ca can thiệp tim mạch phức tạp được thực hiện liên tiếp trong một buổi chiều tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: TTXVN phát