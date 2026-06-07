Bé gái 13 tuổi “hồi sinh” nhờ quả tim hiến tặng

07/06/2026

Ngày 6/6/2026, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa thực hiện ca ghép tim từ nguồn tạng hiến tặng của một người đàn ông 32 tuổi cho một bé gái 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn. Trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng nhưng nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực đáp ứng nhu cầu điều trị những trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại các cơ sở y tế ở Việt Nam.

Các bác sĩ mặc niệm tri ân người hiến tạng trước khi lấy tạng ghép cho người bệnh khác. Ảnh: TTXVN phát