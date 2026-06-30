Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch ở Vườn quốc gia Bạch Mã

30/06/2026

Vườn quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, thành phố Huế) được thiên nhiên ưu ái ban tặng những giá trị đặc biệt về cảnh quan, khí hậu và hệ sinh thái độc đáo bậc nhất Đông Dương. Từ Vọng Hải Đài trên đỉnh Bạch Mã cao hơn 1.400m so với mực nước biển, có thể nhìn bao quát toàn bộ đầm Cầu Hai, phá Tam Giang, biển Đông và những cánh rừng xanh bất tận của dãy Trường Sơn. Ngày nay, Bạch Mã được biết đến là một trong những vườn quốc gia có giá trị đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam.