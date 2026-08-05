Bảo tàng Đắk Lắk, công trình văn hóa tiêu biểu vùng Tây Nguyên
Không chỉ lưu giữ hàng nghìn hiện vật về lịch sử, văn hóa và đa dạng sinh học, bảo tàng là không gian hội tụ những giá trị đặc sắc của hơn 40 cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại Đắk Lắk.
Lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà dài truyền thống của người Ê Đê, Bảo tàng Đắk Lắk được xây dựng trên khuôn viên Biệt điện Bảo Đại cũ, là một trong những công trình văn hóa tiêu biểu của vùng Tây Nguyên. Với 3 không gian trưng bày chính gồm: đa dạng sinh học, văn hóa các dân tộc và lịch sử Đắk Lắk, bảo tàng lưu giữ hàng nghìn hiện vật về lịch sử, văn hóa và đa dạng sinh học. Nơi đây là không gian hội tụ những giá trị đặc sắc của hơn 40 cộng đồng dân tộc đang sinh sống trên vùng đất Đắk Lắk, phản chiếu sự giao thoa văn hóa và khối đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên.
Kha Phạm