Bảo tàng Đắk Lắk, công trình văn hóa tiêu biểu vùng Tây Nguyên

05/08/2026

Không chỉ lưu giữ hàng nghìn hiện vật về lịch sử, văn hóa và đa dạng sinh học, bảo tàng là không gian hội tụ những giá trị đặc sắc của hơn 40 cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại Đắk Lắk.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà dài truyền thống của người Ê Đê, Bảo tàng Đắk Lắk được xây dựng trên khuôn viên Biệt điện Bảo Đại cũ, là một trong những công trình văn hóa tiêu biểu của vùng Tây Nguyên. Với 3 không gian trưng bày chính gồm: đa dạng sinh học, văn hóa các dân tộc và lịch sử Đắk Lắk, bảo tàng lưu giữ hàng nghìn hiện vật về lịch sử, văn hóa và đa dạng sinh học. Nơi đây là không gian hội tụ những giá trị đặc sắc của hơn 40 cộng đồng dân tộc đang sinh sống trên vùng đất Đắk Lắk, phản chiếu sự giao thoa văn hóa và khối đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên.

Bảo tàng gồm 3 không gian trưng bày chính: đa dạng sinh học, văn hóa các dân tộc và lịch sử Đắk Lắk. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Không gian trưng bày về các tộc người sông tại Đắk Lắk và Tây Nguyên. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Bảo tàng Đắk Lắk là một trong những công trình văn hóa tiêu biểu vùng Tây Nguyên. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Kha Phạm