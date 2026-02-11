Bánh kẹo Bảo Minh - lan tỏa hương vị Tết Việt
Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, thương hiệu bánh mứt kẹo Bảo Minh đã trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa Tết Việt. Từ những giá trị gia truyền của nghề làm bánh cổ truyền, Bảo Minh kiên trì gìn giữ hương vị truyền thống, đồng thời từng bước đổi mới để đưa các sản phẩm mang đậm bản sắc ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế.
Câu chuyện của Bảo Minh không bắt đầu từ những bảng kế hoạch kinh doanh khô khan mà bắt đầu từ những ký ức ngọt ngào trong lòng phố cổ Hà Nội. Tổng Giám đốc Ngô Thị Tính thường nhắc về nghề làm bánh như một “duyên tiền định”. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm bánh kẹo từ thời Pháp thuộc, bà lớn lên cùng hương cốm tươi, đỗ xanh và đường phèn, những nguyên liệu gắn liền với Tết cổ truyền. Hơn 35 năm trước, từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, Bảo Minh từng bước chinh phục người tiêu dùng bằng sự tận tâm và những bí quyết gia truyền được chắt lọc qua nhiều thế hệ.
Với bà Tính, mỗi chiếc bánh cốm, bánh chả hay gói kẹo lạc không chỉ là sản phẩm thương mại mà còn là kết tinh của văn hóa gia đình - nền tảng cốt lõi tạo nên bản sắc thương hiệu. Chính di sản ấy đã giúp Bảo Minh xây dựng “vốn niềm tin” bền vững, tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm công nghiệp đại trà vốn thiếu đi sự kết nối cảm xúc.
Điểm đặc biệt làm nên vị thế của Bảo Minh nằm ở khả năng dung hòa giữa thủ công truyền thống và sản xuất quy mô lớn. Quan niệm “truyền thống mà không đổi mới sẽ lạc hậu” đã thôi thúc doanh nghiệp mạnh dạn lựa chọn công nghệ làm chìa khóa phát triển. Vì thế Bảo Minh mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà xưởng hiện đại với quy mô hàng nghìn mét vuông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào từng công đoạn sản xuất.
Nhờ đó, bài toán lớn nhất của việc sản xuất bánh kẹo truyền thống là vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thời hạn sử dụng đã được giải quyết. Từ chỗ bánh cốm tươi chỉ bảo quản được vài ngày, nay sản phẩm của Bảo Minh có thể kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn giữ nguyên độ dẻo, vị ngọt thanh và hương thơm dịu nhẹ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn cam kết không sử dụng chất tạo màu hay phụ gia công nghiệp, chỉ lựa chọn các nguyên liệu tự nhiên như cốm tươi, đậu xanh tinh khiết... Sự kết hợp giữa “hồn quê” và tiêu chuẩn hiện đại đã tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho thương hiệu.
Không dừng ở chất lượng sản phẩm, Bảo Minh còn thực hiện chiến lược tái định vị thương hiệu rõ nét. Các món quà quê quen thuộc được nâng tầm thành tặng phẩm văn hóa, phù hợp với không gian hiện đại và nhu cầu biếu tặng. Nhờ đó, sản phẩm của Bảo Minh có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn như Big C, AEON, LotteMart, đồng thời trở thành lựa chọn quen thuộc trong các sự kiện văn hóa, cưới hỏi và hoạt động đối ngoại.
Dấu mốc quan trọng trong hành trình hội nhập là việc Bảo Minh xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang thị trường Bắc Mỹ vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Hình ảnh bánh cốm, bánh phu thê, bánh chả xuất hiện tại các liên hoan ẩm thực quốc tế đã góp phần khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt. Việc có 6 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao, hướng tới 5 sao, cũng mở ra cơ hội chinh phục các thị trường khó tính như Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu.
Tinh thần “khoác áo mới” cho di sản được thể hiện rõ qua thiết kế bao bì, đặc biệt ở các set quà Tết. Song song với bánh truyền thống, các dòng mứt Tết từ nguyên liệu tự nhiên như bí, sen, dừa, gừng, lạc… được thiết kế thành nhiều bộ quà mang ý nghĩa đoàn viên, phúc lộc, tài lộc, phù hợp làm quà biếu trong dịp Tết cổ truyền.
Theo bà Tính, mỗi mùa Tết, Bảo Minh hoạt động hết công suất, cung ứng cả trăm tấn sản phẩm ra thị trường, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Với Bảo Minh, gìn giữ bánh kẹo truyền thống không chỉ là thế mạnh kinh doanh mà còn là cách lưu giữ ký ức Tết Việt, để dù ở bất cứ đâu, người tiêu dùng vẫn có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị quê nhà./.
- Bài: Thảo Vy - Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam & Tư liệu