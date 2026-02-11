Bánh kẹo Bảo Minh - lan tỏa hương vị Tết Việt

Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, thương hiệu bánh mứt kẹo Bảo Minh đã trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa Tết Việt. Từ những giá trị gia truyền của nghề làm bánh cổ truyền, Bảo Minh kiên trì gìn giữ hương vị truyền thống, đồng thời từng bước đổi mới để đưa các sản phẩm mang đậm bản sắc ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh trở nên quen thuộc với gia đình người Việt.

Ảnh: Tư liệu Bảo Minh cung cấp

Sản phẩm bánh mứt kẹo Bảo Minh phục vụ người dân trong dịp Tết. Ảnh: Tư liệu Bảo Minh cung cấp

Câu chuyện của Bảo Minh không bắt đầu từ những bảng kế hoạch kinh doanh khô khan mà bắt đầu từ những ký ức ngọt ngào trong lòng phố cổ Hà Nội. Tổng Giám đốc Ngô Thị Tính thường nhắc về nghề làm bánh như một “duyên tiền định”. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm bánh kẹo từ thời Pháp thuộc, bà lớn lên cùng hương cốm tươi, đỗ xanh và đường phèn, những nguyên liệu gắn liền với Tết cổ truyền. Hơn 35 năm trước, từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, Bảo Minh từng bước chinh phục người tiêu dùng bằng sự tận tâm và những bí quyết gia truyền được chắt lọc qua nhiều thế hệ.