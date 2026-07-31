Bánh canh cua Bà Ba - Dấu ấn Michelin từ hương vị bình dân Sài Gòn

31/07/2026

Giữa những con phố nhộn nhịp của Thành phố Hồ Chí Minh, có những quán ăn nhỏ tồn tại lặng lẽ qua năm tháng, không biển hiệu hào nhoáng, không không gian cầu kỳ nhưng luôn đông khách bởi hương vị đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Bánh canh cua Bà Ba là một trong những địa chỉ như thế.

Tô bánh canh cua thơm ngon thu hút rất đông các thực khách đến thưởng thức.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Anh Đỗ Thanh Long cung rất bất ngờ khi được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Ẩn mình trong con hẻm trên đường Nguyễn Biểu, quán ăn nhỏ mỗi ngày vẫn đón dòng thực khách nối nhau tìm đến. Người ghé quán có thể là cư dân quanh khu phố, người lao động, nhân viên văn phòng, khách du lịch hay những thực khách nước ngoài tò mò muốn thưởng thức món ăn vừa được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand - danh sách dành cho những quán ăn ngon với mức giá hợp lý.



Sự ghi nhận ấy không chỉ mang đến niềm vui cho người giữ nghề mà còn góp thêm một dấu son cho ẩm thực bình dân Sài Gòn - nơi những món ăn giản dị vẫn đủ sức chinh phục các chuyên gia ẩm thực quốc tế bằng chính sự chân thật và bản sắc của mình.

Bánh canh cua Bà Ba bán từ 8h sáng đến 20h tối. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Ngay từ sáng sớm, gian bếp nhỏ đã đỏ lửa. Những nồi nước dùng nghi ngút khói được ninh nhiều giờ từ xương và hải sản để tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên. Từng tô bánh canh được chuẩn bị cẩn thận với sợi bánh trắng ngần, mềm nhưng vẫn giữ được độ dai, hòa quyện trong phần nước dùng sánh nhẹ. Phía trên là thịt cua chắc ngọt, chả cua vàng óng, tôm tươi, giò heo mềm cùng sắc xanh của hành lá, rau thơm và chút tiêu xay thơm nồng.



Không cầu kỳ trong cách trình bày, mỗi tô bánh canh vẫn hấp dẫn bởi sự hài hòa của hương vị. Vị ngọt thanh lan nhẹ nơi đầu lưỡi, mùi thơm của cua và hải sản quyện cùng hành phi, tiêu và rau xanh tạo nên dư vị gần gũi, đậm chất Nam Bộ. Đó là hương vị không chạy theo xu hướng, cũng không cố tạo sự khác biệt bằng những biến tấu cầu kỳ, mà bền bỉ gìn giữ cách nấu đã được truyền từ nhiều thế hệ.

Các nguyên liệu tươi ngon được chuẩn bị cẩn thận trước khi được thực khách thưởng thức.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Công thức nấu nước dùng bánh canh cua được bà nội truyền lại cho đến đời anh Long. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Chủ quán Đỗ Thanh Long cho biết, quán được đặt theo tên người bà mà anh luôn kính trọng và cũng là người truyền cảm hứng để anh tiếp nối nghề gia đình. Công thức nấu bánh canh được gìn giữ từ mẹ và bà, trở thành nền tảng để quán duy trì hương vị suốt nhiều năm qua.



"Tôi cũng không biết các thẩm định viên Michelin đến quán vào thời điểm nào. Khi biết quán được vinh danh, cả gia đình đều rất bất ngờ và hạnh phúc. Điều chúng tôi luôn cố gắng là giữ chất lượng món ăn ổn định, nguyên liệu tươi ngon và phục vụ chu đáo như những ngày đầu mở quán", anh Long chia sẻ.

Theo Michelin Guide, một địa chỉ được xếp hạng Bib Gourmand không chỉ cần món ăn ngon mà còn phải duy trì chất lượng ổn định, nguyên liệu tốt, kỹ thuật chế biến chỉn chu và mang dấu ấn riêng. Những tiêu chí ấy được Bánh canh cua Bà Ba đáp ứng bằng chính sự bền bỉ của một quán ăn bình dân, nơi mỗi tô bánh canh đều được chăm chút như dành cho người thân trong gia đình.

Anh Đỗ Thanh Long cung rất bất ngờ khi được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Việc trở thành quán bánh canh cua duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand không chỉ là thành quả của riêng một quán ăn, mà còn góp phần khẳng định giá trị của ẩm thực đường phố Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. Đó là minh chứng rằng những món ăn bình dị, nếu được gìn giữ bằng sự tận tâm và tay nghề, vẫn có thể chạm đến những tiêu chuẩn quốc tế.



Ẩm thực Sài Gòn luôn hấp dẫn bởi sự dung dị và đa dạng. Những quán ăn nép mình trong các con hẻm nhỏ không chỉ phục vụ bữa ăn hằng ngày mà còn lưu giữ ký ức, văn hóa và nhịp sống của đô thị hơn 300 năm tuổi. Mỗi món ăn là một câu chuyện về con người, về sự cần mẫn và tình yêu dành cho nghề bếp.

Tô bánh canh cua thơm ngon thu hút rất đông các thực khách đến thưởng thức.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Bánh canh cua Bà Ba cũng là một câu chuyện như thế. Từ gian bếp nhỏ trong con hẻm, hương vị mộc mạc của món ăn quen thuộc đã vượt ra ngoài phạm vi một quán ăn gia đình để trở thành điểm hẹn của những người yêu ẩm thực. Sự ghi nhận của Michelin không làm thay đổi nét bình dị vốn có của quán, nhưng góp phần đưa hình ảnh một món ăn quen thuộc của người Nam Bộ đến gần hơn với bạn bè quốc tế../.

Thực hiện: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

