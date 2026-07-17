Bàn giao Bệnh viện dã chiến cấp 2.8 từ Học viện Quân y về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

17/07/2026

Chiều 17/7/2026, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ bàn giao Bệnh viện dã chiến cấp 2.8 từ Học viện Quân y về trực thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhằm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ, chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và nữ sĩ quan, quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2.8 tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN