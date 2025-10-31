Bãi đá trứng Quy Nhơn - Kiệt tác điêu khắc thiên nhiên bên bờ biển miền Trung

Trên dải bờ biển tuyệt đẹp của miền Trung, phường Quy Nhơn thuộc tỉnh Gia Lai, đang nổi lên như một điểm đến đầy mê hoặc với bãi đá trứng - một kiệt tác điêu khắc thiên nhiên hiếm có. Những tảng đá granite hình bầu dục khổng lồ được tạo hóa chạm khắc qua hàng triệu năm không chỉ mang đến cảnh quan kỳ thú mà còn trở thành biểu tượng du lịch độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Bãi đá trứng nằm cách trung tâm Quy Nhơn chỉ 20km, giao thông đi lại rất thuận lợi.

Bãi đá trứng Quy Nhơn là kết quả của một quá trình tự nhiên diệu kỳ kéo dài hàng triệu năm. Những "quả trứng khổng lồ" này được hình thành từ quá trình phong hóa phức tạp và sự bào mòn liên tục của biển cả lên khối đá granite cổ. Theo thời gian, sóng biển và gió mặn đã từ từ đánh mài, làm tròn những góc cạnh thô ráp, tạo nên những tảng đá có hình dáng bầu dục hoàn hảo như những quả trứng khổng lồ được mẹ thiên nhiên ấp nở.

Kích thước của những tảng đá này cực kỳ đa dạng, chúng nằm rải rác dọc theo bờ biển, tạo nên một quần thể địa chất độc đáo hiếm thấy trên thế giới. Bề mặt của những tảng đá này được mài mòn mịn màng, tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào, như những viên ngọc trai khổng lồ được biển cả hun đúc.

Điểm nhấn làm nên vẻ đẹp độc đáo của bãi đá trứng chính là sự tương phản tuyệt đẹp giữa màu xám bạc của đá granite với màu xanh biếc trong vắt của nước biển Quy Nhơn. Sự kết hợp này tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng, đặc biệt ấn tượng vào những thời điểm khác nhau trong ngày.

Một góc Bãi đá trứng với những tảng đá rải rác dọc bờ biển Quy Nhơn.

Cận cảnh những tảng đá granite cổ được sóng biển mài mòn thành hình bầu dục.

Buổi sáng sớm là thời gian đẹp nhất để tham quan. Khi đó thường có sương mù nhẹ bao phủ, tạo ra khung cảnh như trong cổ tích. Ánh nắng ban mai chiếu qua từng tảng đá, làm cho chúng sáng lên rất đẹp. Không khí lúc này rất yên tĩnh và trong lành.

Buổi chiều tối cũng rất đẹp khi ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng các tảng đá. Tiếng sóng vỗ vào đá tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, rất thư giãn.

Khác với những bãi biển cát trắng thông thường, bãi đá trứng mang đến cho du khách những trải nghiệm khám phá hoàn toàn mới lạ. Du khách có thể leo trèo trên những tảng đá mịn màng, từ đó ngắm nhìn toàn cảnh bờ biển từ những góc độ thú vị. Việc di chuyển giữa các "quả trứng khổng lồ" này vừa mang tính thử thách vừa đầy thú vị, phù hợp với những ai yêu thích khám phá và phiêu lưu.

Nhiều du khách thích thú với việc tìm kiếm những vị trí hoàn hảo để ngồi thiền trên "những quả trứng" này, cảm nhận sự huyền bí và năng lượng của tạo hóa. Âm thanh của sóng biển vỗ vào đá tạo nên hiệu ứng thiền định tự nhiên, giúp tâm hồn trở nên thư thái và tĩnh lặng.

Ngư dân địa phương chài lưới gần bãi đá từ sáng sớm.

Quanh khu vực bãi đá trứng, người dân địa phương thường đi đánh bắt cá và câu mực gần bờ.

Bãi đá trứng cũng là địa điểm lý tưởng cho việc chụp ảnh nghệ thuật. Những tảng đá với hình dáng độc đáo, kết hợp với khung cảnh biển xanh, tạo nên những bức ảnh ấn tượng và đầy nghệ thuật. Nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã đến đây để tìm kiếm cảm hứng và tạo ra những tác phẩm xuất sắc.

Bãi đá trứng không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn là địa điểm lý tưởng cho nhiều hoạt động du lịch thú vị. Yoga trên đá đã trở thành một hoạt động phổ biến, thu hút những người yêu thích sự kết hợp giữa thể dục và thiên nhiên. Việc tập yoga trên những tảng đá mịn màng, với tiếng sóng biển như nhạc nền, mang đến trải nghiệm thư giãn tuyệt vời.

Câu cá cũng là một hoạt động được nhiều du khách ưa chuộng. Từ trên những tảng đá cao, người câu cá có thể dễ dàng thả câu xuống những vùng nước sâu, nơi tập trung nhiều loài cá biển quý hiếm. Đây là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm nghề cá truyền thống của ngư dân địa phương.

Không thể không nhắc đến việc thưởng thức những món hải sản tươi ngon đặc trưng của vùng biển Quy Nhơn. Các nhà hàng và quán ăn gần bãi đá trứng phục vụ những món ăn từ hải sản tươi sống, được chế biến theo phong cách địa phương. Từ tôm hùm nướng, cua rang me, đến bánh căn và bánh xèo tôm nhảy, tất cả đều mang hương vị đặc trưng của vùng biển miền Trung.

Với vị trí thuận lợi cách trung tâm phường Quy Nhơn chỉ khoảng 20km, bãi đá trứng đang được chính quyền tỉnh Gia Lai và các nhà đầu tư quan tâm phát triển du lịch sinh thái bền vững. Kế hoạch phát triển tập trung vào việc bảo tồn giá trị tự nhiên độc đáo của khu vực, đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Với những nỗ lực quảng bá và phát triển bền vững, bãi đá trứng Quy Nhơn không chỉ góp phần đưa hình ảnh vùng đất võ cổ truyền đến với du khách trong nước mà còn thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. Đây thực sự là một kỳ quan địa chất độc đáo, xứng đáng được bảo tồn và phát huy giá trị cho các thế hệ tương lai./.

Bài, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam